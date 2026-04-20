Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
В списке жертв бывшего начальника станции «Казинка» — 43 человека.
Вот что рассказал GOROD48 один из потерпевших по уголовному делу, пенсионер Вячеслав Кошманов:
— Я отработал на станции «Казинка» 12 лет и несколько лет назад вышел на пенсию. Вдруг 10 апреля 2024 года, а это была суббота, мне позвонил начальник станции Максим Евгеньевич Карлов. Сказал, что есть разговор. Он подъехал на своей машине ко мне в Липецк и сказал, что у него беда, что его брат перевернулся на фуре с товаром и ему нужно помочь. Я сказал, что денег у меня нет. Он предложил мне взять кредит, поклялся, что будет за меня его выплачивать. Но это ж суббота, банки не работают! Карлов сказал, что можно взять кредит онлайн. Он взял мой телефон, связался с одним банком, запросил полмиллиона. Банк не дал. Тогда он вбил 295 тысяч. Банк дал добро на эту сумму под 41% годовых. Мы поехали на его машине в филиал банка на Неделина, взяли эту сумму пятитысячными в банкомате.
Для обслуживания кредита Кошманов трижды получил от Карлова переводы на 11 473 рубля, но в сентябре деньги не пришли. Пенсионер позвонил бывшему начальнику, а тот лишь сослался на материальные трудности.
— Я понял, что это афера. И тут же пошел в УМВД России по Липецку. Когда майор полиции узнал, на кого я написал заявление о возбуждении уголовного дела, он сильно удивился. Это же начальник станции «Казинка»! А потом я узнал, что таких, как я, еще несколько десятков человек: пенсионеров и тех, кто продолжает работать на станции. Кто-то одолжил Карлову полмиллиона, кто-то — 800 тысяч, а кто — и миллион. Мне известно, что Карлов обобрал всех более чем на 22 миллиона рублей.
… Перед началом судебного заседания адвокат по назначению Жанна Вострикова внимательно вчитывалась в объемное обвинительное заключение по уголовному делу сохранявшего олимпийское спокойствие клиента. «Зачем нам 59 преступлений? Будем говорить об одном длящемся...»
В суд вместе с находящимся под подпиской о невыезде бывшим начальником железнодорожной станции Максимом Карлиным, а ныне — ведущим менеджером по логистике одного из частных предприятий, пришли его отец и приемная мать. Женщина была на взводе. Она даже сказала о 39-летнем пасынке, что тот — игрок, что он занимал у всех деньги, чтобы отыграться. Кстати, почти все из 43 потерпевших заявили гражданские иски по этому уголовному делу.
Впрочем, процесс сегодня не начался по техническим причинам. По ходатайству гособвинителя Екатерины Константиновой судья Юлия Потапова отложила слушания до 28 апреля.
