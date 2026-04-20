Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1202
57 минут назад
5

Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей

В списке жертв бывшего начальника станции «Казинка» — 43 человека.

Левобережный суд Липецка рассматривает дело по обвинению бывшего начальника «Казинка» Максима Карлова в 57 эпизодах мошенничества (ч.2 и ч.3 ст. 159 УК ПФ). По данным следствия, он просил под разными предлогами у подчиненных и даже уже вышедших на пенсию железнодорожников крупные сумму в долг, а тех, кто не имел заначки, оформлять на себя кредиты. Таким образом Карлов получил более 22,3 миллиона рублей.

Вот что рассказал GOROD48 один из потерпевших по уголовному делу, пенсионер Вячеслав Кошманов:

— Я отработал на станции «Казинка» 12 лет и несколько лет назад вышел на пенсию. Вдруг 10 апреля 2024 года, а это была суббота, мне позвонил начальник станции Максим Евгеньевич Карлов. Сказал, что есть разговор. Он подъехал на своей машине ко мне в Липецк и сказал, что у него беда, что его брат перевернулся на фуре с товаром и ему нужно помочь. Я сказал, что денег у меня нет. Он предложил мне взять кредит, поклялся, что будет за меня его выплачивать. Но это ж суббота, банки не работают! Карлов сказал, что можно взять кредит онлайн. Он взял мой телефон, связался с одним банком, запросил полмиллиона. Банк не дал. Тогда он вбил 295 тысяч. Банк дал добро на эту сумму под 41% годовых. Мы поехали на его машине в филиал банка на Неделина, взяли эту сумму пятитысячными в банкомате.

Для обслуживания кредита Кошманов трижды получил от Карлова переводы на 11 473 рубля, но в сентябре деньги не пришли. Пенсионер позвонил бывшему начальнику, а тот лишь сослался на материальные трудности.

— Я понял, что это афера. И тут же пошел в УМВД России по Липецку. Когда майор полиции узнал, на кого я написал заявление о возбуждении уголовного дела, он сильно удивился. Это же начальник станции «Казинка»! А потом я узнал, что таких, как я, еще несколько десятков человек: пенсионеров и тех, кто продолжает работать на станции. Кто-то одолжил Карлову полмиллиона, кто-то — 800 тысяч, а кто — и миллион. Мне известно, что Карлов обобрал всех более чем на 22 миллиона рублей.

… Перед началом судебного заседания адвокат по назначению Жанна Вострикова внимательно вчитывалась в объемное обвинительное заключение по уголовному делу сохранявшего олимпийское спокойствие клиента. «Зачем нам 59 преступлений? Будем говорить об одном длящемся...»

В суд вместе с находящимся под подпиской о невыезде бывшим начальником железнодорожной станции Максимом Карлиным, а ныне — ведущим менеджером по логистике одного из частных предприятий, пришли его отец и приемная мать. Женщина была на взводе. Она даже сказала о 39-летнем пасынке, что тот — игрок, что он занимал у всех деньги, чтобы отыграться. Кстати, почти все из 43 потерпевших заявили гражданские иски по этому уголовному делу.

Впрочем, процесс сегодня не начался по техническим причинам. По ходатайству гособвинителя Екатерины Константиновой судья Юлия Потапова отложила слушания до 28 апреля.
мошенничество
игромания
0
0
1
2
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal Planet.
20 минут назад
Я конечно понимаю,что человечность,доверие,мы же люди. Но сейчас время такое,верить нужно только собакам! Посылать всех в пешее путешествие,что это за глупая доброта у деда???
Ответить
гость
21 минуту назад
А почему он за такое преступление находился под подпиской о невыезде? Вопрос к органам следствия!
Ответить
Очевидец
22 минуты назад
22 млн. крупная сумма. Неужели все проиграл?
Ответить
Ттт
23 минуты назад
Лудомания страшная болезнь, хорошо, что хоть автоматы закрыли но онлайн хорошо себя чувствуют. Людей жаль, деньги он не вернёт даже при желании а банкам с процентами отдай(
Ответить
Александр
53 минуты назад
дверь хорошо закреплена? а то её по моему штормит.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить