Общество
640
36 минут назад

Строительство новой школы в Липецке уперлось в Минобороны

В горсовете обсудили инфраструктуру нового жилого массива у Быханова сада, в котором построят квартиры для десятков тысяч человек.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета вице-мэр Липецка Светлана Сурмий рассказала о перспективе развития транспортной и социальной инфраструктуры на территории массовой застройки, ограниченной улицами Гагарина, Балмочных и железной дорогой.

По генплану липецкие и воронежские застройщики обязались возвести в этом треугольнике 300 тысяч квадратных метров жилья. И если раньше заявлялось, что в новостройках будут жить 10 тысяч человек, то сегодня первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев увеличил это число в разы. Понятно, что жителям нового массива как воздух нужна школа. В сопоставимом микрорайоне «Европейском», например, есть школа на 800 мест при необходимости строительства еще точно такой же, а у Быханова сада — только школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся 500 детей. Все общеобразовательные учреждения неподалеку — №№ 5, 12, 19, 44 — переполнены. Мэрия запланировала строительство у Быханова сада новой школы на 1200 мест и даже вписала ее в Генплане развития Липецка. Но вот беда — под нее нет соответствующего земельного участка!

Под строительство новой школы запланирован участок, на котором находится старая 24-я школа. Но он явно мал. Значит, нужно прирезать какой-то соседний участок. И он есть, но принадлежит Министерству обороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету, начиная еще со времен Евгении Уваркиной. И если раньше вице-мэр Светлана Сурмий говорила о возможности обмена земельными участками с Минобороны (военным на выбор предложили взять равноценный по площади там, где они захотят), то сегодня она заявила, что это министерство отказалось и от обмена. Что делать?

Первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев предложил вариант перестройки 24-й школы для увеличения ее вместимости, но сразу предупредил, чтобы департамент Сурмий правильно обсчитал смету работ, сославшись как на прецедент на реконструкцию 4-й школы, подорожавшей по ходу перестройки на 150 млн рублей:

— Надо семь раз отмерить, — добавил он.

Но не школой единой, как говорится. Новым жилым массивам нужны и детские сады. В том же «Европейском» — три детских сада. Но в «бермудском треугольнике» между железнодорожным вокзалом и Быхановым садом есть лишь старый, неработающий уже пару лет двухэтажный детсад на улице Мусоргского. В планах мэрии строительство на его месте одним из застройщиков, компанией «Спецфундаментстрой», садика на 150 мест (район бывшей нефтебазы является одной из 13-ти площадок комплексного развития территории в Липецке — инвесторы развивают их за свой счет). Еще три детсада — на 160, 100 и 90 мест — разместятся на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним. То, что это неправильно, и детсады должны находится в отдельных зданиях, говорил той же Светлане Сурмий депутат горсовета прежнего созыва, экс-председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов, но, очевидно, услышан не был.

старый детсад, который снесут 

Так как застройщики строят максимально высотные здания, вся старая инфраструктура района у Быханова сада становится неактуальной. Ранее тот же Борис Понаморев предложил подумать над расширением нулевой аллеи, все более востребованной жителями Опытной, по которой они по улицам Пришвина, Новотепличной и Просторной добираются до улицы Тельмана, но ничего на этот счет мэрия не сделала. Но может быть реализовано еще одно из предложений депутатов — о расширении дороги по Тельмана до 4-х полос с пуском по ней автобусов. Как раз к апрелю липецкое ООО «Архивариус» сдало проект планировки этой улицы заказчику, департаменту градостроительства и архитектуры.

улица Тельмана сегодня

Светлана Сурмий сообщила о возможности расширения Тельмана до четырех полос (2+2), а улицы Нестерова — до трех (2+1). Сейчас в департаменте градостроительства и архитектуры не без проблем идет общественное обсуждение этого проекта.

— Двигаемся в правильном направлении, — резюмировал Борис Понаморев.

В новых жилых районах появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. Планами застройки предусмотрены без малого шесть тысяч парковочных мест, в том числе на подземных стоянках.

Обратив на это внимание, первый вице-спикер горсовета призвал профильные департаменты мэрии работать в одной связке с конкретной целью: проработать единые для всего застраиваемого «треугольника» транспортные и пешеходные связи со всеми строительными компаниями, чтобы исключить возможную хаотичность с линейной инфраструктурой. Возможно, для этого придется пожертвовать частью парковочных мест у ТЦ «Континент», например, выкупить частично или полностью существующие объекты, мешающие расширению дорог, строительству внутриквартальных проездов и тротуаров.
градостроительство
застройка
Быханов сад
