На предварительные выборы «ЕР» в Госдуму в Липецкой области записался житель Воронежа

На праймериз «Единой России» заявились еще 16 кандидатов, среди которых вице-губернатор Сергей Курбатов и сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе.

Ровно неделя остается до завершения регистрации участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на сентябрьские выборы в Госдуму и областной Совет. 29 апреля возможность попасть в эти списки закроется.По состоянию на сегодня, на два мандата от региона в Нижней палате Федерального собрания претендуют 17 человек. Особняком среди них стоят вице-губернатор Сергей Курбатов, который собрался баллотироваться от 115-го одномандатного округа как сторонник «ЕР», и сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, кстати, беспартийный, собравшийся избраться в Госдуму по «медвежьему» списку. Представляющая Липецкую область в Госдуме списочный депутат от «ЕР» Татьяна Дьяконова о выдвижении пока не заявила.Кто же другие 15 участников предварительного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы? Это два пенсионера, два участника СВО, военнослужащий, трое работников вузов, директор школы, сотрудник мэрии Ельца, работница сферы культуры, безработная и даже житель Воронежа. Членов «ЕР» из них четверо, остальные или сторонники партии, или беспартийные.На каждый из 27 депутатских мандатов областного Совета претендуют, в среднем, по 9 человек. На праймериз заявились действующие парламентарии во главе с председателем Совета Владимиром Сериковым. Среди них два вице-спикера Совета — Андрей Фролов и Владимир Богодухов, депутаты Владимир Архипенко (дед нынешнего спикера), Борис Богатиков, Елена Богомолова, Дмитрий Еремеев, Александр Кремнев, Геннадий Крутских, Ольга Митрохина, Олег Носов, Дмитрий Павлов, Сергей Пожидаев, Геннадий Сухоруков, Максим Толстопятов, Екатерина Хрусталева, экс-спикер облсовета ряда прежних созывов Павел Путилин. Пока что среди кандидатов отсутствуют те, кто перешел в «ЕР» из КПРФ по ходу работы облсовета нынешнего созыва, кроме Ивана Косилова.За редким исключением другие участники праймериз по выборам в облсовет — работники бюджетных учреждений. Только учителей и директоров школ среди них — 50 человек! Есть среди претендентов на мандаты пионервожатые, студенты, юристы, муниципальные служащие, завхоз лицея, глава сельской администрации, работники ЧОПов и безработные. На пальцах можно пересчитать рабочих и крестьян.Регистрация избирателей предварительного голосования начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Сами праймериз пройдут в режиме онлайн 25-31 мая.За этой суетой незамеченным проходит прием документов комиссией по выборам главы Липецка, которая закончит свою работу 26 апреля. По данным издания «Площадь» на них заявился всего один кандидат, Алексей Сешенов, сын и заместитель руководителя треста «Липецкстрой» Валерия Сешенова. Но ни он сам, ни сотрудники министерства внутренней политики правительства области, которые принимают заявки в мэры, эту информацию GOROD48 никак не прокомментировали. Выборы главы Липецка окутаны непроницаемой мглой — никакой информации из недр комиссии не исходит.Кстати, если даже Валерий Сешенов и подал документы на конкурс, при одном кандидате он будет признан несостоявшимся. И что тогда?Правительство области подстраховалось на этот случай, внеся изменения в областное законодательство, регламентирующее местное самоуправление, за которые проголосовала последняя сессия облсовета ы. Как раз такой случай — с одним кандидатом в мэры или вовсе без никого — этими изменениями и учтен. Если это случится, то процедура приема заявок продлится еще на 35 дней: представить свои кандидатуры на должность главы Липецка за это время могут парламентские партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Каждый из этих субъектов вправе внести только одну кандидатуру на должность мэра. В законе сказано, что в предложениях должны фигурировать кандидатуры с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.