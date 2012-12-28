Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
сегодня, 15:11
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Известный в Липецке 40-летний коммерсант, четыре раза сменивший имя, попал под суд в Мичуринске по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Как выяснил GOROD48, на скамье подсудимых окажутся герои наших публикаций Валентина Середина и Армен Мразов.
Липецкий коммерсант попросил 61-летнюю жительницу деревни Вторая Александровка Добринского района стать номинальным директором трех компаний, в том числе ООО «СУ 1», взявшей контракт на благоустройство сквера в Мичуринске за 1,5 миллиона рублей. Как только Середина стала обвиняемой по делу о мошенничестве, возбужденной тамбовской полицией (компании «СУ 1» вменили использование дешевой тротуарной плитки, не соответствующей технической документации), пенсионерка обратилась в редакцию GOROD48 с жалобой на следствие, не разобравшегося, по ее мнению, в том, кто на деле стоял за всей это криминальной историей.
По ее словам, она стала номинальным директором «СУ 1» по просьбе Армена Мразова, руководившего находившемся в состоянии банкротства ООО «Мясная империя». Женщина согласилась занять эту должность за 15 тысяч рублей оклада. Она заявила, что реально не руководила компанией и лишь постфактум узнала о нарушении строительной организацией договорных обязательств перед мэрией Мичуринска. Однако на очной ставке утверждения Валентины Серединой Армен Мразов назвал ложью. О подписанном Серединой контракте на ремонт сквера в Мичуринске он что-то слышал от своего сына и в детали не вникал. По его словам, он не имел никакого отношения и к закупке стройматериалов для этой цели и к движению финансов. И вообще он — человек без образования: «В России ни в школе, ни в институте не учился. Три класса в армянской школе, более добавить нечего».
Но понукаемые Тамбовской прокуратурой полицейские все же предъявили Мразову обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
… Армен Мразов был героем многочисленных публикаций GOROD48. Он — уроженец села Аршалуис Эчмиадзинского района Армении. Перебравшись в Россию, он четыре раза (!) поменял имя и фамилию. В 2014 году Кутузовский отдел ЗАГСа Москвы изменил ФИО Армена Мразовича Мстояна на Абрама Мразовича Абрамова. Затем он стал Аликом Альбертовичем Абрамовым. После Давидом Мразовичем Мировым. Наконец, в апреле 2018 года, Советский отдел управления актов гражданского состояния мэрии Липецка выдал Мирову свидетельство на имя Армена Мразовича Мразова.
Всякий раз при смене имен, отчеств и фамилий он закрывал старые и открывал новые компании. Большинство из них занимались благоустройством, строительством и отделкой. «Строительство у нас в крови», — как-то на одном из допросов сказал Армен Мразович Мразов. Бизнесмен засветился в скандалах, связанных с исполнением муниципальных контрактов не только в Мичуринске, но и в Тамбове и в Липецке. Как раз его фирма «СУ 1» провалила реконструкцию в 2019–2020 годах Нижнего парка (тогда на работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина), а в 2023 году завалила программу «Мой двор» — фирма была основным подрядчиком мэрии в контракте на 85 млн рублей по асфальтированию дворов, но отказалась от своих обязательств. За все время своей работы «СУ 1», попавшая в реестр недобросовестных поставщиков, заключила 42 контракта на общую сумму 807 млн рублей. Налоговая приостанавливала операции по счетам компании в Сбербанке, ВТБ, «ОТП Банке», «Совкомбанке», «Альфа-банке», КБ «УБРИР», «Банке ПСБ». Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день в отношении компании открыты 43 исполнительных производства. Общая сумма непогашенной задолженности «СУ 1» — 142,3 млн рублей.
Добавим, что в ноябре прошлого года Армен Мразов стал участником еще одной громкой истории. Он открыл стрельбу по усманским полицейским, когда те попытались посадить его в свою машину на улице Нижней Логовой, 11. Оперативники хотели опросить бизнесмена по жалобе женщины, у которой тот взял 100 тысяч рублей на асфальтирование ее домовладения, но слово не сдержал. А Мразов решил, что на него напали неизвестные. За свою жизнь он опасался после того, как три года назад его жестоко избили несколько человек в масках, после чего у дома на Нижней Логовой, 11 сожгли его «Мерседес» (тогда вместе с его машиной сгорели еще две соседние). Поджигателя тоже не нашли. Поэтому Мразов завел себе официально травмат и стал, таким образом, подследственным по возбужденному региональным Следкомом уголовному делу по ч. 2 ст. 318 УК РФ, по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
