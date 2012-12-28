Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
12 минут назад
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Липчане часто замечали дорогую машину на тротуаре улицы Зегеля.
«На все ли автомашины распространяются ПДД в городе Липецке? Эта машина стоит постоянно в течение дня на тротуаре на улице Зегеля у дома 30», — рассказал липчанин.
Оказалось, что на такую парковку уже жаловались и другие жители Липецка.
— В полицию поступило обращение по факту парковки автомобиля в нарушение ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место и составили протокол в отношении владельца по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил стоянки транспортных средств», - прим. ред), — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
