Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка

Липчане часто замечали дорогую машину на тротуаре улицы Зегеля.

Один из читателей GOROD48 обратил внимание на автомобиль «Порше», который стоял с завидным постоянством оказывался на тротуаре улицы Зегеля.«На все ли автомашины распространяются ПДД в городе Липецке? Эта машина стоит постоянно в течение дня на тротуаре на улице Зегеля у дома 30», — рассказал липчанин.Оказалось, что на такую парковку уже жаловались и другие жители Липецка.— В полицию поступило обращение по факту парковки автомобиля в нарушение ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место и составили протокол в отношении владельца по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил стоянки транспортных средств», - прим. ред), — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.