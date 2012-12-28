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сегодня, 14:02
7

Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти

Больше всего подорожал бензин марки АИ-95, его стоимость перешагнула за 70 рублей. 

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — подорожали все четыре наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 26 мая по 1 июня.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,81% и составила 67,68 рубля за литр (неделей ранее — 67,14 рубля за литр). На 0,65% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 63,85 рубля до 64,26 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,94% — его цена составила 70,16 рубля (неделей ранее 69,51 рубля). На 0,14% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 94,66 рубля против 94,53 рубля за литр неделей ранее. На 0,76% подорожало дизельное топливо — с 75,28 до 75,85 рубля. Рост цен составил от 13 до 65 копеек. 
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Комментарии (7)

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Как гость
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Колян
15 минут назад
А по телевизору говорят инфляция 4 % и она сокращается.
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Фокс
39 минут назад
Уверен, что при очередном индексировании пенсии, процент инфляции не превысит прошлогоднего значения. Я верю в стабильность в стране!
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Липчанин
49 минут назад
Лтк 95й 76.50р за два дня на 10% плюсом на ум приходят только нецензурные выражение.
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Гость
сегодня, 14:16
И шо,хто виноват,хто ушел в отставку?
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Шкраб
сегодня, 14:15
Какие 64 рубля за литр 92?! 70,2 сегодня утром! Заправка ЛТК
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ded
57 минут назад
на газпроме 61,95
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алкаш
сегодня, 14:09
его чё, добывают на Луне???
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