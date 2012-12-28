Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти

Больше всего подорожал бензин марки АИ-95, его стоимость перешагнула за 70 рублей.

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — подорожали все четыре наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 26 мая по 1 июня.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,81% и составила 67,68 рубля за литр (неделей ранее — 67,14 рубля за литр). На 0,65% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 63,85 рубля до 64,26 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,94% — его цена составила 70,16 рубля (неделей ранее 69,51 рубля). На 0,14% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 94,66 рубля против 94,53 рубля за литр неделей ранее. На 0,76% подорожало дизельное топливо — с 75,28 до 75,85 рубля. Рост цен составил от 13 до 65 копеек.