Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Общество
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42 минуты назад
Более 4,2 тысячи выпускников сегодня сдают второй обязательный ЕГЭ — по математике
51% выпускников выбрали профильную математику.
«Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня. Инженерные специальности набирают популярность у выпускников Липецкой области. Профильную математику сдают 51% школьников», – отмечают в Министерстве образования Липецкой области.
Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий — 12 с кратким ответом и 7 заданий с развернутым ответом, на ее выполнение отведено 3 часа 55 минут.
Экзаменационная работа базового уровня состоит из 21 задания, основная часть заданий — по алгебре и геометрии, на выполнение отведено 3 часа. На экзамен можно приносить линейку, не содержащую справочной информации.
Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.
Пересдать математику на базовом или профильном уровне можно в резервные сроки 8 и 9 июля.
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