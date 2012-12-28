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сегодня, 09:21
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Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке

«Maybach 57S Xenatec Coupe», которых в мире всего восемь, выставлен на продажу в городе металлургов за 151 миллион рублей.

Издание «За рулем» заметило объявление на сайте по продаже машин: в Липецке на продажу местным дилерским холдингом выставлен редчайший автомобиль «Maybach 57S Xenatec Coupe», которых автоателье «Xenatec» выпустило всего восемь.

Характеристики «Maybach 57S Xenatec Coupe» впечатляют: 6.0-литровый V12 двигатель. Это уровень суперкаров и тягачей. Мощность 612 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 1000 ньютон-метров, что примерно вдвое больше чем у приличного спорткара.

Липецкий экземпляр сошел с конвейера в 2009 году, но за 17 лет он накатал всего 11 тысяч километров. Самая настоящая «капсула времени» — так окрестило этот автомобиль издание «За рулем».

Цена у почти эксклюзивного «монстра в деловом костюме» соответствующая — 151 миллион рублей. Как отмечает «За рулем», это цена приличной квартиры в центре Москвы.

Кузовное автоателье «Xenatec» из немецкого города Вайнсберг в свое время получило официальное разрешение от «Daimler AG» на создание официального купе «Maybach». Но оно успело выпустить всего восемь машин из 100 запланированных и закрылось из-за возникших у бренда «Maybach» проблем.
автомобили
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Дайте угадаю
16 минут назад
Холдинг металлургов наверное продает , лисина на нем возили когда приезжал сюда, капиталисты любят эксклюзив, такой же Майбах сделали еще для Каддафи)))
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деловой липчанен
26 минут назад
А ентот майбых бронированный? Думаю вот прикупить, но нужон непробиваемый. Знатоки с коментов, подскажите?!
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нигилист
37 минут назад
Цена ПРИЛИЧНОЙ квартиры в ЦЕНТРЕ Москвы вряд ли будет меньше 600-800 млн. руб. :) может, и сведения о Майбахе из Липецка такие же достоверные ;)
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гостья
40 минут назад
Такой экземплар, реально, редкость! музейный экспонат)))
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Уж да
49 минут назад
ВАЗ тоже мог бы такое выпускать, но посмотрел на пример Майбаха, Ровера и прочих подобных и сказал, "можем, а зачем?"
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Гость
41 минуту назад
По качеству наврядли,а вот по цене можем догнать.
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Водитель
59 минут назад
Это машина копА
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че
сегодня, 09:48
так дешево отдает железяку эту?
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Гость
сегодня, 09:34
Кому оно нужно это чудо.
Ответить
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