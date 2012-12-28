Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Общество
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сегодня, 09:21
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Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке
«Maybach 57S Xenatec Coupe», которых в мире всего восемь, выставлен на продажу в городе металлургов за 151 миллион рублей.
Характеристики «Maybach 57S Xenatec Coupe» впечатляют: 6.0-литровый V12 двигатель. Это уровень суперкаров и тягачей. Мощность 612 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 1000 ньютон-метров, что примерно вдвое больше чем у приличного спорткара.
Липецкий экземпляр сошел с конвейера в 2009 году, но за 17 лет он накатал всего 11 тысяч километров. Самая настоящая «капсула времени» — так окрестило этот автомобиль издание «За рулем».
Цена у почти эксклюзивного «монстра в деловом костюме» соответствующая — 151 миллион рублей. Как отмечает «За рулем», это цена приличной квартиры в центре Москвы.
Кузовное автоателье «Xenatec» из немецкого города Вайнсберг в свое время получило официальное разрешение от «Daimler AG» на создание официального купе «Maybach». Но оно успело выпустить всего восемь машин из 100 запланированных и закрылось из-за возникших у бренда «Maybach» проблем.
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