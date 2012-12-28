Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
813
сегодня, 12:19
10

Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?

Мэрия предложила выбор между 15 объектами благоустройства следующего года. Все решит активность липчан — денег выделят только на пять локаций.

Сегодня временно исполняющая полномочия мэра Липецка Светлана Бедрова сообщила о начале Всероссийского голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на портале Госуслуг. Мэрия сформировала список из 15 локаций, которые департамент градостроительства и архитектуры выбрал из 90 предложений, поступивших от горожан. В их числе — как не обделенные вниманием ранее территории, так и новые места, которым можно дать новую жизнь.

Из популярных объектов благоустройства можно назвать Нижний парк, преобразования в котором идут с 2019 года (в нем предлагают создать площадку для выгула собак) и Молодежный парк, который обустраивают по кусочкам с 2020 года (его хотят дополнить «современными зонами для активного отдыха»). Также к уже благоустроенным локациям можно отнести дубовую аллею в «Университетском», где предложили снести мертвые деревья, установить лавочки, урны и фонари.

В числе объектов голосования — обустройство пяти пешеходных зон: у 54-й школы (дорожки и освещение), на улице Фрунзе, 14 (замена тротуарной плитки, малые архитектурные формы, освещение), на улице Московской, 41 (асфальтированные дорожки на месте народных троп), на улице Геологической, 2а и 2б (освещение и малые архитектурные формы), на улице 50 лет НЛМК, 15-17 (дорожки, озеленение, лавочки). В списке — обновление спортивного сквера в 15-м микрорайоне, 12, строительство освещенной пешеходной дорожки на осевом для 24-м микрорайона бульваре Шубина и новой пешеходной зоны на улице Коцаря. Можно отдать голос за обновление скверов имени Полины Осипенко и на улице Рубена Ибаррури, 1а, за создание уютного места отдыха на улице Генерала Маргелова. Также можно проголосовать за создание сквера у пруда «Кирпичка» на улице Папина (правда, вначале нужно прекратить сброс в уже мертвый водоем сточных вод).

Из всего этого списка обновлены будут только занявшие в голосовании первые места пять локаций.

Голосование закончится в День России, 12 июня.
благоустройство
0
2
2
1
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антуан
10 минут назад
мы уже за фрунзе голосовали год назад и победили , где наше благоустройство???
Ответить
Так как есть
36 минут назад
А Каменный лог от ц. рынка и до комсомольского пруда походу никому не нужен ? А это центр города .
Ответить
Магомед
39 минут назад
Ну хоть пишите по - русски! А то всё пык - мык! Всё, он выстрелил! Что сказал, кому?
Ответить
ЛС
40 минут назад
Самое важное: сделать площадку в Нижнем парке для собак. Мне кажется, кто это предложил, больше ни о чём не думает.Наверно,это самое необходимое. А возле своего дома нельзя погулять с собакой? Надо в Нижнем парке!
Ответить
Начальник
45 минут назад
Площадка для выгула собак не сделает Парк чище. В городе есть реальные проблемы -выделение денег на площадку может выглядеть как минимум странно.
Ответить
Сселки
47 минут назад
в списке только Сселок нет, у нас ведь тут как на Красной площади в Москве
Ответить
ДОЖИЛИ!
49 минут назад
Лучше бы МЕРА выбирали путем голосования, а дорожки, освещение и парковые зоны реконструировали по факту их износа и не в пяти локациях, а по всему городу.
Ответить
Котэ
58 минут назад
А зачем площадку для выгула собак организовывать? Да еще в Нижнем парке? Они там всегда сами выгуливались в перелеске. Даёшь сквер у Кирпички!
Ответить
Сквер у
26 минут назад
Кирпички отмывание денег как и всё папина
Ответить
Пинаева
сегодня, 12:25
Уже вырубила все площадки на Папина ради денег по нац проектам, жителей никто не слушает, теперь на Кирпичке хочет денег получить, сколько можно уже, сделали Папина, уже все в ямах, округ стал хуже некуда
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить