Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?
сегодня, 12:19
Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?
Мэрия предложила выбор между 15 объектами благоустройства следующего года. Все решит активность липчан — денег выделят только на пять локаций.
Из популярных объектов благоустройства можно назвать Нижний парк, преобразования в котором идут с 2019 года (в нем предлагают создать площадку для выгула собак) и Молодежный парк, который обустраивают по кусочкам с 2020 года (его хотят дополнить «современными зонами для активного отдыха»). Также к уже благоустроенным локациям можно отнести дубовую аллею в «Университетском», где предложили снести мертвые деревья, установить лавочки, урны и фонари.
В числе объектов голосования — обустройство пяти пешеходных зон: у 54-й школы (дорожки и освещение), на улице Фрунзе, 14 (замена тротуарной плитки, малые архитектурные формы, освещение), на улице Московской, 41 (асфальтированные дорожки на месте народных троп), на улице Геологической, 2а и 2б (освещение и малые архитектурные формы), на улице 50 лет НЛМК, 15-17 (дорожки, озеленение, лавочки). В списке — обновление спортивного сквера в 15-м микрорайоне, 12, строительство освещенной пешеходной дорожки на осевом для 24-м микрорайона бульваре Шубина и новой пешеходной зоны на улице Коцаря. Можно отдать голос за обновление скверов имени Полины Осипенко и на улице Рубена Ибаррури, 1а, за создание уютного места отдыха на улице Генерала Маргелова. Также можно проголосовать за создание сквера у пруда «Кирпичка» на улице Папина (правда, вначале нужно прекратить сброс в уже мертвый водоем сточных вод).
Из всего этого списка обновлены будут только занявшие в голосовании первые места пять локаций.
Голосование закончится в День России, 12 июня.
