Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один — погиб.



Утром 4 июня в Липецке на улице Владимирской столкнулись автомобиль «Опель» с 28-летней девушкой за рулем и мотоцикл под управлением 36-летнего водителя. В аварии пострадал мотоциклист, после оказания помощи он был отпущен.Поздно вечером на площади Плеханова столкнулись автомобили «Митсубиси» с 52-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 24-летним водителем. В аварии получила травму 19-летняя пассажирка «Гранты», госпитализация ей не понадобилась.В Грязинском округе на дороге Липецк – Грязи 61-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте.Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 21 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших.