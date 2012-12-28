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сегодня, 09:13
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Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один —  погиб.

Утром 4 июня в Липецке на улице Владимирской столкнулись автомобиль «Опель» с 28-летней девушкой за рулем и мотоцикл под управлением 36-летнего водителя. В аварии пострадал мотоциклист, после оказания помощи он был отпущен.

Поздно вечером на площади Плеханова столкнулись автомобили «Митсубиси» с 52-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 24-летним водителем. В аварии получила травму 19-летняя пассажирка «Гранты», госпитализация ей не понадобилась.

В Грязинском округе на дороге Липецк – Грязи 61-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте.

Также вчера автоинспекторы зарегистрировали  21 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Аксиома
55 минут назад
Пока не будет мотобата в городе они так и будут биться как мотыльки, потому что половина без прав носится по городу, тупо правил не знают...
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65+
сегодня, 09:54
Почему в Липецке много мотоциклов без регистрационных номеров гоняют без всяких правил , где ГБДД . В Союзе участковый легко справлялся с этим бардаком даже в хреновом колхозе ловил и отбирал мотоциклы без номеров .
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в бок
сегодня, 09:53
влетел? как они задолбали до 4 утра рычат.
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кит
сегодня, 09:43
Как корабль назовешь,так он поплывет ! Как село назовешь(Новая жизнь) ,такие там и ДТП!
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