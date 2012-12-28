61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами
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Происшествия
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сегодня, 09:13
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Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один — погиб.
Поздно вечером на площади Плеханова столкнулись автомобили «Митсубиси» с 52-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 24-летним водителем. В аварии получила травму 19-летняя пассажирка «Гранты», госпитализация ей не понадобилась.
В Грязинском округе на дороге Липецк – Грязи 61-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте.
Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 21 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
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