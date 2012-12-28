Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Общество
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43 минуты назад
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
И сегодняшний день мы тоже переживём.
Температура поднимается всё выше, сегодня она составит уже от +26 до +28 градусов. А дождика - ни капли!
Отключение воды
С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63.
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27;
- пл. Победы, 3.
Пробки
Ловите ссылку на приложение, которое предупредит о заторах. Не багодарите!
В 10:30 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Комсмонавтов, 54а) в рамках детского кинофестиваля покажут «Папа может». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).
Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.
В ролях: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин.
В детстве мы все были разными...
В детстве липецкие мужчины чаще видели себя военными и космонавтами, выяснили в открытом опросе социологи SuperJob. О военной карьере грезили 11% опрошенных) На втором месте — мечты о космонавтике, которые разделяли 9%. В топ-3 также вошли различные инженерные специализации – 8% респондентов.
Водителями хотели стать 7%, летчиками — 6%, врачами — 4%. Еще 4% мужчин в детстве метили сразу на пост президента страны.
У женщин в детстве самой заветной мечтой чаще всего была профессия врача – 22% россиянок.
О карьере учителей грезили 13% опрошенных. Юриспруденция казалась привлекательной 7% женщин. По 4% мечтали быть музыкантами или полицейскими.
Дорогие липчане! Начало новой рабочей недели – это всегда трудно, но успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
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