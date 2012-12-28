Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными

И сегодняшний день мы тоже переживём.

Температура поднимается всё выше, сегодня она составит уже от +26 до +28 градусов. А дождика - ни капли!









- пл. Победы, 3.













Кино, кино!...

В ролях: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин.





В детстве мы все были разными...

В детстве липецкие мужчины чаще видели себя военными и космонавтами, выяснили в открытом опросе социологи SuperJob. О военной карьере грезили 11% опрошенных) На втором месте — мечты о космонавтике, которые разделяли 9%. В топ-3 также вошли различные инженерные специализации – 8% респондентов.









С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63.- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27;Ловите ссылку на приложение, которое предупредит о заторах. Не багодарите!В 10:30 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Комсмонавтов, 54а) в рамках детского кинофестиваля покажут «Папа может». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.Водителями хотели стать 7%, летчиками — 6%, врачами — 4%. Еще 4% мужчин в детстве метили сразу на пост президента страны.У женщин в детстве самой заветной мечтой чаще всего была профессия врача – 22% россиянок.О карьере учителей грезили 13% опрошенных. Юриспруденция казалась привлекательной 7% женщин. По 4% мечтали быть музыкантами или полицейскими.