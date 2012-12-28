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Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Происшествия
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16 минут назад
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Погиб шестилетний мальчик.
По предварительным данным, в опрокинувшейся на 49-м километре дороги Грязи-Добринка жёлтой «Оке» ехала семья: дедушка с бабушкой и мать с ребёнком. В ДТП пострадали 72-летний водитель и его 73-летняя пассажирка, а шестилетний мальчик погиб на месте. Мать мальчика серьёзно не пострадала, но её тоже доставляли в больницу.
Одна из основных рассматриваемых сейчас версий — 72-летнему водителю могло стать плохо за рулём.
На место аварии выехал прокурор Добринского района Максим Зиборов.
«По предварительным данным, 72-летний водитель не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-111130», допустил столкновение с дорожными знаками и опрокидывание машины в кювет», — добавляют в прокуратуре.
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