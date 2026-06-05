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15 минут назад

В Липецке прошёл фестиваль «Движения Первых»

5 июня Парк Победы превратился в красочную столицу детства. Несмотря на капризы погоды, V юбилейный фестиваль «Движения Первых» прошёл весело и шумно, собрав сотни школьников и студентов.

Пятница выдалась по-настоящему летней и жаркой. После полудня парк Победы превратился в городок фестиваля «Движения Первых» — на аллее перед главной сценой кипела жизнь. Дети с азартом проходили станции по науке, туризму, экологии: раскапывали на археологическом островке истфака липецкого педуниверситета пластмассовых динозавров, учились оказывать первую помощь в локации медколледжа, управлять роботами — одного из городских кванториумов.

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И природа словно решила поддержать «Движение Первых». К моменту начала фестиваля — шествия, посвящённого Году единства народов России, — прошёл «слепой» дождь. Он сбил зной и не распугал, а, наоборот, только развеселил ребят.

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— У вас даже получилось светлыми улыбками и хорошим настроением разогнать дождик. Надеюсь, никто не успел промокнуть на этом чудесном празднике детства! Этот, уже пятый по счёту, фестиваль «Первых» посвящён волшебным людям — детям. Ведь у вас сейчас время первых! Первых открытий, время первой дружбы, время первых побед, первых путешествий. Ваше время быть первыми, быть лучшими! — сказала участникам фестиваля министр молодёжной политики Липецкой области Дарья Болотина.

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Дух пионерии

Парк Победы в Липецке никогда не бывает пустым: расположенный в самой густонаселённой части города, он всегда полон. И многие взрослые стали свидетелями детского праздника.

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Галина Смирнова и Николай Громов пришли в парк просто погулять, но задержались из любопытства.

— Когда я была пионеркой в 60-х, у нас тоже было много мероприятий: костры, природа, турпоходы, летние лагеря. Но сегодня я посмотрела на ребят, узнала поближе о «Движении Первых» и вижу, что ниточка как будто и не оборвалась, — поделилась впечатлениями Галина Смирнова.

Николай Громов, в прошлом председатель совета дружины одной из школ Липецка, тоже отметил преемственность поколений:

— Самое главное, что сохранён принцип «один за всех и все за одного». Я видел, как эти «первые» помогают друг другу. Для нас, пионеров, взаимовыручка была на первом месте. У них то же самое, но в современном ключе.

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Подтвердила преемственность поколений заместитель председателя регионального отделения движения «Первые» в Липецкой области Юлия Баркова.

— Конечно, мы берём из движения, в котором выросли наши дедушки и бабушки, мамы и папы, самое лучшее. Главное и во времена их детства, и сейчас — воспитание в подрастающем поколении желания участвовать в добрых делах и поддерживать искренний порыв помогать другим. «Первые», «пионеры» — и названия похожи, и смысл один. Символика тоже у нас похожа: значки «Первых» и галстуки есть и красные, и синие. И во времена юности наших родных была игра «Зарница», и сейчас мы проводим «Зарницу 2.0».

Особый интерес у участников фестиваля вызвали флагманские проекты «Движения Первых». Например, проект «Первые в науке» вовлекает молодёжь в исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. «Юннаты Первых» возрождают традиции движения юных натуралистов, фокусируясь на экологии и биологии. А «Вызов Первых» — спортивно-оздоровительный проект, объединяющий командные соревнования. Именно такие проекты, по мнению организаторов, позволяют ребятам раскрыть свой потенциал в разных сферах: от лабораторных опытов до командного спорта.

«Первые» в деле

Кирилл Капустин из села Каменское Елецкого округа — медиаволонтёр «Движения Первых».

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— Пишу сценарии для мероприятий, фестивалей, шествий. Но кроме этого, с товарищами помогаем приютам для животных. Наше поколение наслышано о тимуровском движении. Мы также всегда готовы помогать старшим: если нужно по хозяйству — огород вскопать, траву скосить у дома, — говорит Кирилл.

Ирина Шалимова из Тербунов рассказала об активной работе местного совета «Первых». Участники движения помогают старшим, инвалидам и нуждающимся людям. Тербунский округ — героический: на его территории во время Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои, и там каждый школьник задействован в поисковом движении.

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— Мы участвуем как волонтёры в фестивале «Жаркое лето 1942 года», который ежегодно проводится на мемориальном комплексе «Тербунский рубеж», — сказала Ирина.

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Сёстры из Хлевного Жасмин и Диана Курбоновы рассказали, как ходят в районную больницу проведывать пожилых пациентов и устраивать для них концерты. Вот чем не тимуровцы? Также сёстры рассказали об участии в экологических акциях — сборе крышечек от пластиковых бутылок, использованных батареек, очистке берегов Дона от мусора.

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Даша Липайкина из Пружинок Липецкого муниципального округа — «ветеран» движения. Она состоит в нём целых четыре года. Из своих-то одиннадцати! К тому же Даша выиграла конкурс «Большая перемена» и участвовала в проекте «Орлята России». А в свободное от активной жизни и учёбы время она коллекционирует значки! Её джинсовка вся в значках, но дома у неё их ещё больше — целый стенд! Даша рассказала, что только что вернулась из «Артека»:

— Я была в «Артеке», в лагере «Хрустальном». Очень здорово! Мне очень понравилось! Я столько новых друзей там нашла…

Вот такая интересная жизнь современных школьников. Как и раньше пионер, сегодня «первый» — всем ребятам пример, и он всегда готов прийти на помощь. И таких ребят в регионе более 70 тысяч!

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Завершился же фестиваль награждением активистов движения и концертом.
Движение Первых
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