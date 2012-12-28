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Происшествия
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сегодня, 09:12
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Угонщик уснул внутри похищенного автомобиля

Ему назначили 10 суток административного ареста.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть ОМВД России «Липецкий» с заявлением об угоне автомобиля обратилась 20-летняя местная жительница. Её машина была угнана в ночное время от дома, расположенного в селе Хрущёвка Липецкого муниципального округа.

«Угнанный автомобиль со спящим мужчиной внутри в соседнем селе обнаружил бдительный прохожий. Он сообщил об этом в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 32-летний липчанин признался, что потерпевшая передала ему автомобиль для ремонта. Употребив спиртные напитки, мужчина решил покататься на машине. Поездка оказалась недолгой: доехав до соседнего села, он остановился и уснул», – описали ситуацию в пресс-службе.

Как выяснилось, угонщикн е имеет водительского удостоверения и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Пока сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России «Липецкий» к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Угон
пожищений авто
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Комментарии (1)

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Ромео78
47 минут назад
Он туда и залез чтоб поспать)))
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