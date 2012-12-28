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сегодня, 10:54

«Я услышала голос поющей России!»

В Липецке открылся Международный фестиваль народного творчества имени Андрея Мистюкова. В этом году он отмечает 35-летие.

С 5 по 7 июня Липецк принимает IV Международный фестиваль народного творчества имени Андрея Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!». В нём участвуют 34 коллектива со всей страны: от Курской области до Ханты-Мансийского автономного округа, а также из Беларуси и Абхазии. 5 июня фестиваль открылся в областном центре культуры парадом участников и театрализованным концертом «Мистюковский напев». В пятницу же прошёл и первый конкурсный день.
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Вокальный ансамбль «Сайдам» приехал из Якутии.

— Липецк встретил нас всеми явлениями природы: жара, ветерок, дождь, — рассказала художественный руководитель ансамбля Наталья Рупова.

«Сайдам» исполнит на конкурсе народные якутские песни.

Танцоры народного хореографического ансамбля «Гергебель» из одноимённого села в Дагестане расскажут о культуре и традициях республики в танце.

— Наш танец называется «Парящие орлы». Будем летать, как орлы в горах Дагестана! — говорят танцоры. — А ещё покажем танец «Дружба».

Яна Двугорская — участница народного коллектива «Скоморохи» из Ханты-Мансийского автономного округа. Уже успела послушать, как поют коллеги.

— Мы сибиряки, нам всегда говорили: вот в центре России поют, так поют. И действительно, сегодня я своими ушами услышала поющую Россию. Это было потрясающе! На сцене были Москва, Московская область, Липецкая область и Тверь, — поделилась впечатлениями Яна Двугорская.

Заявки на участие в фестивале подали более 80 коллективов. Конкурсное жюри отобрало 24 из них — 450 артистов.

— Эти коллективы не только знакомятся с творчеством Андрея Мистюкова, исполняют его песни, но и показывают традиции своих регионов. На мой взгляд, это очень круто. Если Андрей Петрович нас сверху видит, я уверена, что он радуется! — рассказала директор ОЦКНТ Ольга Колыбельская.
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— Снова Липецкая область встречает друзей — фестиваль народного творчества имени Андрея Мистюкова. Я рад приветствовать всех участников и гостей. Народная культура — это основа нашей идентичности. Это наша суть, наша душа, это то, чем жили наши бабушки, дедушки. То, о чём пела мама детям перед сном. Я желаю всем успеха в конкурсной части программы, благодарю за то, что вы храните традиции и передаёте их другим поколениям, — приветствовал присутствующих в видеообращении губернатор Игорь Артамонов.

В жюри — специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Воронежа, Белгорода, Волгограда, Нижнего Новгорода и Рязани. Они оценят выступления в номинациях: «Народные хоры», «Ансамбли народной песни», «Фольклорные коллективы» и «Ансамбли народного танца».

Посмотреть конкурсные выступления можно бесплатно, но по пригласительным билетам. Коллективы будут выступать на различных площадках Липецка и области, дадут мастер-классы и поучаствуют в творческих лабораториях.

7 июня в 14:00 кульминацией праздника станут торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов фестиваля.

У фестиваля в этом году своеобразный юбилей — 35-летие. Первый конкурс хоров русской песни, из которого и вырос фестиваль, прошёл в Усмани в 1991 году. За время проведения фестиваля в нём участвовали 15 000 артистов, а их выступления оценили 250 000 зрителей.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор и хормейстер Андрей Мистюков (1919–1987) создал 15 хоровых коллективов, самый известный из которых — народный хор новолипецких металлургов. С 2006 года его имя носит одна из улиц Липецка.

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