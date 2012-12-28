Два автомобиля горели на улице Кривенкова

Машины тушили пожарные.



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Вечером 4 июня во дворе дома №13 на улице Кривенкова в Липецке горели два автомобиля.Как рассказали GOROD48 очевидцы пожара, сначала загорелся автомобиль «Форд» — огонь охватил, как подкапотное пространство, так и салон. От него загорелась передняя часть автомобиля «Фольксваген», но пожарные не дали огню распространиться.