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Происшествия
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сегодня, 13:45
Два автомобиля горели на улице Кривенкова
Машины тушили пожарные.
Как рассказали GOROD48 очевидцы пожара, сначала загорелся автомобиль «Форд» — огонь охватил, как подкапотное пространство, так и салон. От него загорелась передняя часть автомобиля «Фольксваген», но пожарные не дали огню распространиться.
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