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Угонщик уснул внутри похищенного автомобиля
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14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся
Происшествия
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Общество
В Липецкой области температура поднимается все выше
Погода в Липецке
Более 4,2 тысячи выпускников сегодня сдают второй обязательный ЕГЭ — по математике
Общество
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
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Происшествия
142
52 минуты назад
2

19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки

Девушка находится под домашним арестом.

19-летнюю студентку задержали по подозрению в мошенничестве — она забрала у обманутой мошенниками 23-летней липчанки больше миллиона рублей.

«Мошенники сообщили 23-летней липчанке о доставке цветов и подарка на её имя. Затем последовали звонки от «сотрудников правоохранительных органов». Они сообщили, что от имени девушки оформлена доверенность на получение кредитов, и обвинили ее в финансировании террористической деятельности. Под предлогом проверки сбережений потерпевшая по кодовому слову «лаки» передала все накопления  родителей — 1 070 000 рублей прибывшей к ней подозреваемой. Также в процессе общения с аферистами девушка лишилась еще более 80 тысяч рублей: три платежа по 10 тысяч рублей были переведены через мобильное приложение банка, более чем на 20 тысяч рублей она оплатила онлайн-покупку, и еще 30 тысяч рублей были переведены на указанные мошенниками телефонные номера»,— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

19-летняя подозреваемая уверяет: в марте она сама стала жертвой мошенников. По видом сотрудника ФСБ один из них убедил девушку, в том что ей грозит тюрьма за финансирование запрещенных организаций.

Чтобы избежать наказания, студентка начала выполнять указания сотрудника ФСБ. Сначала она через мессенджеры сообщала ему где находится, и что делает . Примерно через три недели ее похвалили за исполнительность и «устроили на работу — фельдъегерем». Нужно было забирать ценные бумаги и деньги по указанным адресам и передавать их другим сотрудникам службы.

Получив деньги от 23-летней липчанки, студентка на такси от «работодателя» отправилась в город Новомосковск. Там она передала пакет еще олному участнику схемы и вернулась домой.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Девушка под домашним арестом.  Ее подозревают в причастности к аналогичным преступлениям в Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Московской и Саратовской областях. 
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Елена Сергеевна
2 минуты назад
Не виноватая я, он сам пришёл!
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Александр Н.
5 минут назад
Нет слов,одни эмоции, сколько же можно попадать на эту "удочку",столько сейчас информации об этих мошеннических схемах и всё равно "ведутся".
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