19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки

Девушка находится под домашним арестом.

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Ее подозревают в причастности к аналогичным преступлениям в Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Московской и Саратовской областях.

19-летнюю студентку задержали по подозрению в мошенничестве — она забрала у обманутой мошенниками 23-летней липчанки больше миллиона рублей.«Мошенники сообщили 23-летней липчанке о доставке цветов и подарка на её имя. Затем последовали звонки от «сотрудников правоохранительных органов». Они сообщили, что от имени девушки оформлена доверенность на получение кредитов, и обвинили ее в финансировании террористической деятельности. Под предлогом проверки сбережений потерпевшая по кодовому слову «лаки» передала все накопления родителей — 1 070 000 рублей прибывшей к ней подозреваемой. Также в процессе общения с аферистами девушка лишилась еще более 80 тысяч рублей: три платежа по 10 тысяч рублей были переведены через мобильное приложение банка, более чем на 20 тысяч рублей она оплатила онлайн-покупку, и еще 30 тысяч рублей были переведены на указанные мошенниками телефонные номера»,— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.19-летняя подозреваемая уверяет: в марте она сама стала жертвой мошенников. По видом сотрудника ФСБ один из них убедил девушку, в том что ей грозит тюрьма за финансирование запрещенных организаций.Чтобы избежать наказания, студентка начала выполнять указания сотрудника ФСБ. Сначала она через мессенджеры сообщала ему где находится, и что делает . Примерно через три недели ее похвалили за исполнительность и «устроили на работу — фельдъегерем». Нужно было забирать ценные бумаги и деньги по указанным адресам и передавать их другим сотрудникам службы.Получив деньги от 23-летней липчанки, студентка на такси от «работодателя» отправилась в город Новомосковск. Там она передала пакет еще олному участнику схемы и вернулась домой.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Девушка под домашним арестом.