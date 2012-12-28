Крепкий ветер поднимется в области

Соответствующее метеопредупреждение распространили спасатели.



В ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение дня 23 апреля ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 м/с, предупреждают спасатели.По 12-балльной шкале Бофорта, используемой для градации силы ветра, значение 17 м/с относится к 8-бальному, крепкому ветру.При таком ветре качаются стволы деревьев, идти против него трудно.