Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Общество
На трассе Орел-Тамбов от села Косыревка в сторону Липецка останется одна полоса
Общество
В подвале на Советской найден труп
Происшествия
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
72-летний пенсионер зарезал знакомого
Происшествия
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
Происшествия
Крепкий ветер поднимется в области
Погода в Липецке
Не имеющий прав пьяный автослесарь угнал машину клиента
Происшествия
Праздновать День Победы в Липецке начнут уже 24 апреля
Общество
Читать все
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Общество
Липчан зовут на субботник
Общество
Вместо выхода на улицу — стена с зеркалом
Общество
Пляжи Липецка опять под угрозой
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей: по делу вынесен приговор
Происшествия
В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов
Общество
В Липецкой области еще один холодный день
Погода в Липецке
Двое подростков получили условные сроки за угон грузовика «МАЗ»
Происшествия
В двух районах Липецка спасатели устраняют последствия сильного ветра
Происшествия
На НЛМК начались традиционные субботники
НЛМК Live
Читать все
Общество
350
сегодня, 17:45
3

Пляжи Липецка опять под угрозой

Год из года Роспотребнадзор выявляет в реке Воронеж кишечную палочку.

Сегодня комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии рассказали о состоянии городских пляжей.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Назола, сообщила, что пробы воды из реки Воронеж у четырех городских пляжей — сокольского, центрального, новолипецкого и в районе Тракторного, а также у городской набережной, ведомство возьмет в мае, накануне открытия пляжного сезона. При этом санитарный врач рассказала о состоянии воды в прошлом году. 

В 2025-м Роспотребнадзор вода выдал лишь одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам центрального городского пляжа. И то было отозвано уже в июне из-за обнаруженной в воде кишечной палочки. Всего же за год в семи постоянных точках мониторинга были взяты 89 проб воды на соответствие санитарно-химическим показателям. Восемь из них не соответствовали нормативам по содержанию железа и марганца. На микробиологические показатели исследовано 107 проб . Из них не соответствовали нормам 64. Во всех было повышенное количество коли-бактерий.

— Чем теплее погода, тем больше в воде кишечной палочки, — заключила Елена Назола.

А депутаты резюмировали, что река в городской черте чище не становится. Причины этого названы давно: бытовые стоки из частного сектора —  Сокола, Ниженки, Коровино и Сырского. Никакой муниципальной программы по канализованию этих районов не было и нет.

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Липецка» Андрей Махортых сообщил, что в прошлом году в черте города на воде погибли семь человек, которые отдыхали или ловили рыбу вне городских пляжей. В 90% случаев утонувшие, по словам Андрея Махортых, были пьяны.

В этом году спасатели будут дежурить на всех городских пляжах и на набережной. Матросы-спасатели появится на Ниженке, Силикатных озерах и, возможно, в Пасечках. В соответствие с требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах пляжи подготовит к сезону управление главного смотрителя, которое пока не торговало их содержание.
пляж
экология
купальный сезон
Комментарии (3)

Комментарии (3)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Октябрьский рынок
35 минут назад
Пока в Неженке не сделают централизованную канализацию и не прекратят сброс стоков канализации в Воронеж, купаться после Неженки будет ВСЕГДА НЕ ВОЗМОЖНО!!!! Только Администрация Липецка этого не видит.
Ответить
Сокол
41 минуту назад
А я уж думал что семеро погибли из за палочек как то красиво перешли с них на утопающих
Ответить
от туда
42 минуты назад
Зачем дежурить если купаться запрещено из зп каллобактерий
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
