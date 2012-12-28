Пляжи Липецка опять под угрозой

Год из года Роспотребнадзор выявляет в реке Воронеж кишечную палочку.

Сегодня комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии рассказали о состоянии городских пляжей.Представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Назола, сообщила, что пробы воды из реки Воронеж у четырех городских пляжей — сокольского, центрального, новолипецкого и в районе Тракторного, а также у городской набережной, ведомство возьмет в мае, накануне открытия пляжного сезона. При этом санитарный врач рассказала о состоянии воды в прошлом году.В 2025-м Роспотребнадзор вода выдал лишь одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам центрального городского пляжа. И то было отозвано уже в июне из-за обнаруженной в воде кишечной палочки. Всего же за год в семи постоянных точках мониторинга были взяты 89 проб воды на соответствие санитарно-химическим показателям. Восемь из них не соответствовали нормативам по содержанию железа и марганца. На микробиологические показатели исследовано 107 проб . Из них не соответствовали нормам 64. Во всех было повышенное количество коли-бактерий.— Чем теплее погода, тем больше в воде кишечной палочки, — заключила Елена Назола.А депутаты резюмировали, что река в городской черте чище не становится. Причины этого названы давно: бытовые стоки из частного сектора — Сокола, Ниженки, Коровино и Сырского. Никакой муниципальной программы по канализованию этих районов не было и нет.Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Липецка» Андрей Махортых сообщил, что в прошлом году в черте города на воде погибли семь человек, которые отдыхали или ловили рыбу вне городских пляжей. В 90% случаев утонувшие, по словам Андрея Махортых, были пьяны.В этом году спасатели будут дежурить на всех городских пляжах и на набережной. Матросы-спасатели появится на Ниженке, Силикатных озерах и, возможно, в Пасечках. В соответствие с требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах пляжи подготовит к сезону управление главного смотрителя, которое пока не торговало их содержание.