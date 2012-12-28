Отвалившаяся от дома штукатурка упала на «Тойоту», а сломавшееся дерево — на «Ладу»

Сильный ветер валил в Липецке деревья, сносил кровлю и штукатурку. Повреждены несколько машин.

Сегодня стало известно еще о нескольких связанных с ветром происшествиях.



В доме №40 по улице Толстого порывами ветра оторвало лист металла. На улице Мартынова в Ссёлках ветер повалил дерево, были повреждены электрические провода. А на улице Механизаторов, 115 дерево упало на автомобиль «Лада Гранта».