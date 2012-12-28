Липецкая вечЁрка: будет ли стройка за трилистником, липчанка — рекордсменка мира, и страшная находка в подвале
Происшествия
703
сегодня, 13:51
3
Отвалившаяся от дома штукатурка упала на «Тойоту», а сломавшееся дерево — на «Ладу»
Сильный ветер валил в Липецке деревья, сносил кровлю и штукатурку. Повреждены несколько машин.
При этом, судя по постам в соцсетях, штукатурка обвалилась на несколько припаркованных у дома машин, в том числе пострадал автомобиль «Рено».
Напомним, вчера в Липецке дул сильный ветер, скорость которого достигала 17 м/с. В 12:30 порывом ветра с кровли дома на проспекте Победы, 102 оторвало лист металла. На улице Тельмана, 116 сильный ветер повредил металлическое ограждение стройки. На улице Неделина упало дерево и перекрыло дорогу.
Сегодня стало известно еще о нескольких связанных с ветром происшествиях.
В доме №40 по улице Толстого порывами ветра оторвало лист металла. На улице Мартынова в Ссёлках ветер повалил дерево, были повреждены электрические провода. А на улице Механизаторов, 115 дерево упало на автомобиль «Лада Гранта».
3
2
2
0
0
Комментарии (3)