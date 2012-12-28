Общество
421
сегодня, 10:02
4

Мэрия нашла средства на пуск еще двух фонтанов — на улице Ленина

Их пробные запуски должны пройти в конце апреля.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило торги на содержание и текущий ремонт большого и малого фонтанов на улице Ленина с начальной ценой контракта в 1,4 млн рублей (они были капитально отремонтированы,фактически перестроены с нуля в прошлом и позапрошлом годах) .

Техническим заданием к контракту предусмотрено, что подрядчик не позже 29 апреля обязан представить заказчику письменную информацию о завершении работ по подготовке оборудования к запуску и корректировке параметров гидротехнических сооружений. В срок до 30 апреля в присутствии уполномоченного представителя заказчика должен состояться пробный запуск фонтанов. Контракт предусматривает их содержание с момента запуска до 30 сентября.

Таким образом, 1 мая в Липецке должны заработать пять фонтанов из 10 находящихся на балансе управления главного смотрителя города — ранее мэрия выделила 10 млн рублей на расконсервацию каскада на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого. И.о. главы Липецка Светлана Бедрова ранее сообщила о запуске еще двух фонтанов — в Нижнем парке и у Дворца спорта «Звёздный». Остальные будут запускаться поэтапно, с учётом возможностей бюджета.
Комментарии (4)

торг уместен?
30 минут назад
То есть торги исчо не проводились.
Ответить
УРРА!!
52 минуты назад
А я так переживал, так переживал...
Ответить
ФОНТАН
сегодня, 10:24
Вы лучше найдите средства на латание дырок на дорогах, мусор уберите который валяется на каждом углу, с собаководами решите вопрос, которые весь город загадили какашками, все парки и скверы, с ночным ревом мотоциклистов, вот наболевшие проблемы, а фонтаны нам как то не особо комфорта доставляют!!!
Ответить
гость
сегодня, 10:20
Счастье-то какое.
Ответить
