Мэрия нашла средства на пуск еще двух фонтанов — на улице Ленина

Их пробные запуски должны пройти в конце апреля.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило торги на содержание и текущий ремонт большого и малого фонтанов на улице Ленина с начальной ценой контракта в 1,4 млн рублей (они были капитально отремонтированы,фактически перестроены с нуля в прошлом и позапрошлом годах) .Техническим заданием к контракту предусмотрено, что подрядчик не позже 29 апреля обязан представить заказчику письменную информацию о завершении работ по подготовке оборудования к запуску и корректировке параметров гидротехнических сооружений. В срок до 30 апреля в присутствии уполномоченного представителя заказчика должен состояться пробный запуск фонтанов. Контракт предусматривает их содержание с момента запуска до 30 сентября.Таким образом, 1 мая в Липецке должны заработать пять фонтанов из 10 находящихся на балансе управления главного смотрителя города — ранее мэрия выделила 10 млн рублей на расконсервацию каскада на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого. И.о. главы Липецка Светлана Бедрова ранее сообщила о запуске еще двух фонтанов — в Нижнем парке и у Дворца спорта «Звёздный». Остальные будут запускаться поэтапно, с учётом возможностей бюджета.