На каждого экономичсески активного липчанина приходится 331 тысяча рублей долгов перед банками

Доля просроченных кредитов населения Липецкой области перешагнула за 5,5%. Регион занял 68 место в рейтинге РИА Новости по просроченной задолженности населения.





В Липецкой области доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года составила 5,56% - на 0,07 процентных пункта больше, чем на 1 марта 2025 года. Это соответствует 68 месту в рейтинге регионов страны по просроченным задолжностям. При этом ссудная задолженность на каждого экономически активного жителя области составила 331 тысячу рублей.В целом по России доля просроченной задолженности на 1 марта 2026 года составила 4,59%, на каждого экономически активного жителя страны пришлось 489 тысяч рублей. Доля просрочки между регионами варьируется от 2,67% до 25,51%. За последние 12 месяцев доля просрочки выросла в 83 из 85 регионов. Снижение доли просроченных кредитов за год зафиксировано только в Курской и Белгородской областях за счет программ банковской поддержки.Лидером по платежной дисциплине является Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Также среди лидеров по платежной дисциплине – Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%). Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (25,6%), Чечни (14,60%), Дагестана (14,47%).Для подготовки рейтинга использовались данные Центробанка РФ и Росстата.