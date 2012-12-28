Экономика
211
сегодня, 13:11
8

На каждого экономичсески активного липчанина приходится 331 тысяча рублей долгов перед банками

Доля просроченных кредитов населения Липецкой области перешагнула за 5,5%. Регион занял 68 место в рейтинге РИА Новости по просроченной задолженности населения. 

В Липецкой области доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года составила 5,56% - на 0,07 процентных пункта больше, чем на 1 марта 2025 года. Это соответствует 68 месту в рейтинге регионов страны по просроченным задолжностям. При этом ссудная задолженность на каждого экономически активного жителя области составила 331 тысячу рублей.  

В целом по России доля просроченной задолженности на 1 марта 2026 года составила 4,59%, на каждого экономически активного жителя страны пришлось 489 тысяч рублей. Доля просрочки между регионами варьируется от 2,67% до 25,51%. За последние 12 месяцев доля просрочки выросла в 83 из 85 регионов. Снижение доли просроченных кредитов за год зафиксировано только в Курской и Белгородской областях за счет программ банковской поддержки. 

Лидером по платежной дисциплине является Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Также среди лидеров по платежной дисциплине – Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%). Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (25,6%), Чечни (14,60%), Дагестана (14,47%). 

Для подготовки рейтинга использовались данные Центробанка РФ и Росстата. 
кредиты
задолженность населения
Комментарии (8)

Злой сосед
20 минут назад
Не от хорошей жизни люди страдают
Фима
30 минут назад
Таки этот долг разбросают на всех.
А говорят,
30 минут назад
что бедность уменьшается, на "историческом минимуме", кому верить?
Медведь
33 минуты назад
Меня не считайте ни когда ни у кого не занимал тем более у банка , я Советский человек привык жить по средствам .
331 тысяча --
33 минуты назад
это в среднем долгов на каждого липчанина. А из них просроченных 5,5%. Так, наверно, надо понимать?
Не должник
36 минут назад
Я ничего не должен. Лучше раскидайте эту сумму на количество должников..
гость
45 минут назад
офигеть. в новостях на днях- 5 экономика в мире
Безмасочник
сегодня, 13:31
331 тысяча. У меня таких денег не было никогда.
