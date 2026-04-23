Вместо выхода на улицу — стена с зеркалом

Покупатели квартир в ЖК «Архитектор» не нашли обещанных выходов на улицу. Застройщик уверяет: закон не нарушен. В споре разбирается несколько ведомств.

Сегодня жильцы трех подъездов из семи недавно сданного в эксплуатацию ЖК «Архитектор» (дом №4г на улице Замятина в «Университетском») — первого, шестого и седьмого — рассказали GOROD48 о своих претензиях к застройщику. Главная из них — отсутствие обещанных компанией «Строймастер» сквозных подъездов, которые должны были обеспечить доступ в дом как с улицы, так и из двора. Получив зимой ключи от квартир, новоселы буквально уперлись в стены на месте выходов на улицу. Как они выяснили позже, строительная компания в декабре, перед сдачей дома в эксплуатацию, внесла изменения в проектную документацию, не уведомив об этом участников долевого строительства.— Я получил ключи от квартиры 12 января. Зашел с прорабом в дом со двора и обомлел — из моего шестого подъезда не было выхода на улицу! Я увидел стену с зеркалом со светящейся надписью «Улыбнитесь». Понятно, что выглядело это каким-то издевательством! А потом из чата дома я узнал, что такая же ситуация — в первом и седьмом подъездах. Оказалось, застройщик без нашего ведома переделал выходы под коммерческие помещения, — рассказывает новосел Олег Шевченко.— На этапе покупки квартир застройщик обещал, что все подъезды будут сквозными. Это нам говорили менеджеры отдела продаж, это было в рекламных буклетах и на сайте строительной компании. И мы специально ради этого выбрали этот дом, а не соседний строящийся, без проходных подъездов. Мы заплатили поэтому на 1,5 миллиона за квартиры больше, чем если бы купили жилье в другом доме этого проекта, — продолжает Ольга Моисеева.Во двор дома жильцы трех подъездов могут войти через узкие проходы между ним и строящимся рядом зданием второй очереди ЖК. Это неудобно, так как проще попасть в подъезды с улицы, на которой находится конечная остановка автобусов в «Университетском». И это небезопасно.Во-первых, жильцы вынуждены ходить по стройплощадке: сейчас у дома №4г нет дороги, это — проезд для строительной техники. Во-вторых, они будут пересекаться с машинами, въезжающими в подземные парковки или выезжающими из нее. При этом водитель, который будет выезжать с парковки под углом в 30 градусов, увидит только небо. А жители дома могут не успеть заметить машину, так как выход на улицу со двора пересекается с выездом с парковки под прямым углом. Так как подземном паркинге дома 200 машиномест, можно представить, каким опасным будет это место по утрам и вечерам.— Если машина в этой точке задавит человека, никто в этом не будет виноват, так как водитель не видел пешехода, а тот — машину, — резюмирует один из жильцов.В доме полно проблем и помельче. Например, в квартире Евгения и Ольги Гуськовых на последнем этаже после дождей потекли потолки. Есть видео, где с потолка течет вода. А между тем липчане покупали квартиры по цене более чем за сто тысяч рублей за метр. Кто-то взял ипотеку на 15-20, а то и на 30 лет.— Дом сдали, чтобы списать деньги с эскроу-счетов. Так мы потеряли один-единственный рычаг давления на застройщика. Я удивлен, что департамент архитектуры и строительства мэрии принял дом в эксплуатацию в январе, в 20-градусные морозы, а в нем не было условий для проживания. Дом сдали без отопления. Я зашел в свою квартиру, открыл двери и тут же наткнулся на горку снега в прихожей и на слой инея на стенах. Всю пусконаладку сделали за наш счет! В марте мы получили счета за отопление, за горячую и холодную воду, за обслуживание дома от управляющей компании застройщика, — возмущается Олег Шевченко.Жильцы дома наперебой говорят, что застройщик не выходит с ними на связь с января.Единственный, кто, по их словам, пытается решать текущие проблемы новоселов — директор УК «Статус» Александр Тесленко.Директор УК выглядит стопроцентным флегматиком. Ровным спокойным голосом отвечает на все вопросы. Да, лифты работают с перебоями. Причина — засоренность роликов дверей цементом, песком, строительными смесями, которые перевозят новоселы. Да, места общего пользования замусорены, но набранные в штат УК уборщицы потихоньку наводят порядок. Да, была течь в кровле, но ее заделали. Да, жильцы получили платежки за тепло и горячую воду по нормативам, но им сделают перерасчеты, когда УК поставит на учет общедомовые приборы учета.Молоденькая Катерина Дорофеева стала активисткой поневоле. Она очень обижена на застройщика еще и потому, что по факту получила квартиру, которая меньше на три квадратных метра, чем по договору купли-продажи. Она считает, что ее и жителей трех подъездов банально ввели в заблуждение.— Мы обратились в Госстройнадзор, в региональное министерство строительства и архитектуры, в прокуратуру, откуда наше коллективное обращение перенаправили в Роспотребнадзор. И сейчас это ведомство решает, нарушены ли наши права застройщиком. Мы требуем проверить законность изменений проектной документации, соответствие дома утвержденной проектной документации, действовавшей на момент заключения договоров долевого участия, дать правовую оценку действиям застройщика, проверить законность разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии указанных изменений, проверить соблюдение требований безопасности, в том числе путей эвакуации и организации безопасного доступа к жилым помещениям. Если проверки выявят нарушения закона, мы хотим, чтобы застройщик получил обязательное предписание об их устранении.Мы переправили претензии застройщику, компании «Строймастер», и вот какой ответ получили:«Понимаем обеспокоенность жителей по этим моментам. Часть решений действительно вызвала вопросы, и мы относимся к этому серьезно.Стоимость квартир формировалась исходя из этапа покупки и характеристик объекта таких как комнатность, этаж, площадь, популярность планировочного решения, видовые характеристики. Привязки цены к формату входных групп по секциям не было. Разница в площади квартиры по ДДУ (проектная) и после ввода дома (фактическая) обычная практика. Она возникает из-за погрешностей при строительстве, монолитных работ, толщины штукатурки или обмеров БТИ. Существенная разница площади регулируется условиями ДДУ и 214 ФЗ и в случае превышения установленных норм при разнице >5% в большую или меньшую сторону производят перерасчет. Такие ситуации присутствуют и рассматриваются индивидуально с каждым собственником, на данный момент всем обратившимся долевикам, у которых площадь квартиры отличается более чем на 5%, проведен перерасчет стоимости.В ходе реализации проекта застройщик принял решение о корректировке отдельных архитектурных решений, связанных с организацией доступа в подъезды. Часть подъездов выполнена без сквозного прохода (вход только со стороны двора), остальные остались проходными в связи с нормативными требованиями. В четырех секциях жилого комплекса сквозные подъезды сохранены. Это обусловлено обязательными требованиями пожарной безопасности: лестничные клетки в данных секциях имеют выходы на наружную сторону здания, что исключает возможность изменения их конфигурации. Изменения внесены в рамках действующего законодательства РФ и не затрагивают существенные характеристики объектов долевого строительства. Функциональное назначение помещений сохранено, при этом уровень безопасности проживания повышен. Принятые решения направлены на создание контролируемой и безопасной жилой среды при соблюдении обязательных требований пожарной безопасности. Для удобства доступа в подъезды прорабатывается вопрос с оптимизацией маршрута, было предложено решение о доступе жителей непроходных подъездов в проходные.Доступ на территорию будет осуществляться через контролируемые точки: калитки с домофонным доступом только для жителей жилого комплекса, транспортные ворота (разгрузка, скорая помощь), КПП с охранником и видеонаблюдением для фиксации гостей ЖК.Жилой комплекс введён в эксплуатацию в установленном порядке. Проектная документация прошла государственную экспертизу, все решения соответствуют действующим требованиям. Организация входных групп предусмотрена проектом и реализована в соответствии с утверждённой документацией.В начальный период при передаче дома были технические ограничения по запуску отдельных систем, связанные с процедурами подключения. Это временный этап, который был устранен после оформления необходимых договоров. Теплоснабжение было подано сразу же после заключения Управляющей компанией договора поставки тепловой энергии с РИР-Энерго и получения разрешения на открытие задвижек.Осмотры квартир начались после получения разрешения на ввод, на момент которого к дому были подведены все инженерные сети, о чем свидетельствуют акты технологического присоединения. По условиям договора долевого участия квартиры должны быть переданы собственникам не позднее 01.06.2026. Компания находится в рабочем взаимодействии с собственниками и рассматривает дополнительные решения, направленные на повышение удобства проживания».