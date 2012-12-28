На улице Доватора будут менять километр труб

С понедельника на улице вводится ограничение движения.

Сегодня администрация Липецка сообщила, что в связи с капитальным ремонтом теплосети на улице Доватора с 20 апреля по 30 июня вводится ограничение движения. Ограничения начнут действовать в предстоящий понедельник с 10 часов утра. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.На улице Доватора заменят километр труб, рассказали GOROD48 в филиале АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». Действующая теплосеть изношена более чем на 70%.