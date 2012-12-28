Происшествия
904
сегодня, 15:10
2
Ветеринары случайно нашли в теле кота пулю
Животное вернулось с ней после мартовской прогулки.
Кот по кличке Борис гулял целый месяц, а когда вернулся домой жадно набросился на еду, завалился на бок и не смог встать.
В ветеринарной клинике ему диагностировали острое расширение желудка, вызванное перееданием. При операции врач нашел в брюшной полости Бориса пулю.
Где ее поймал пушистый искатель приключений и при каких обстоятельствах — неизвестно. Пулевое ранение оказалось уже зажившее.
Случаи, когда домашние животные получают огнестрельные ранения в Липецке не редки. В сентябре прошлого года липецкие ветеринары спасали кошку Марысю, в которую выстрелили дробью. Месяц спустя в одну из липецких клиник принесли котенка с простреленным глазом, который пришлось ампутировать.
