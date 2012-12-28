В Липецкой области температура поднимается все выше

Столбик термометра готовится поднимется до +30 градусов



8 июня территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, 9 и 10 июня погоду будут определять атмосферные фронты – ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 19-21 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 3 градуса тепла.