Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке

Владельцев квартир закопали, причём одного заживо, в селе Октябрьское Усманского района.

Липецкий областной суд с участием присяжных рассматривает уголовное дело 51-летнего Сергея Кима, обвиняемого в трёх преступлениях — организации убийства двух москвичей, совершенных организованной группой с целью завладеть их квартирами, а также в организации двух эпизодов мошенничества организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (по ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «ж», «з», ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).Сам Сергей Ким частично признаёт только обвинение в мошеннических действиях с квартирами потерпевших и не более того.Гособвинитель сегодня озвучил версию следствия, назвав, совершенное Кимом преступление, дерзким. По его словам, многие события развивались параллельно.По версии следствия, преступление Сергей Ким разделил на этапы, для каждого из которых привлекал своих знакомых и «друзей друзей». Большинство из них знало о совершении преступления, но были и те, кого Ким использовал втемную.Убитых из-за квартир москвичей — двое. Первый — Михаил Самохин. Его подыскали в Лефортовском районе Москвы по принципу: одинокий, пьющий мужчина, не имеющий родственников, которые могли бы вступить в наследство.Следствие предполагает, что информацию о живущем в квартире в доме №11Д на Шоссе Энтузиастов Самохине Сергей Ким получил не позднее начала 2016-го года. После этого Ким обратился к своему знакомому Анатолию Елисееву, внешне очень похожему на Самохина. Ему он предложил за деньги побыть Самохиным и выступить от его имени в качестве продавца квартиры. А другой знакомый — участковый отдела полиции по району Лефортово Андрей Спиридонов получил указание под выдуманным предлогом завладеть паспортом настоящего Самохина. Участковый пришел к нему в квартиру под предлогом получений объяснений по поводу антиобщественного поведения и попросил документы на проверку. Самохин передал паспорт, а участковый забрал его и передал Киму.Ещё один знакомый Кима Дмитрий Кочегаров с помощью паспорта Самохина изготовил фиктивный договор купли-продажи квартиры. А покупателем квартиры по предложению Кима выступила мать его друга Татьяна Шорникова, непосвящённая во весь замысел.2 февраля 2017 года Ким с Елисеевым и Кочегаровым в МФЦ в Москве оформили сделку купли-продажи квартиры. При этом Елисеев, который представлялся Самохиным, подписал подготовленный Кочегаровым договор купли-продажи квартиры Самохина с Шорниковой и другие документы. Весь пакет документов они отдали для регистрации специалисту МФЦ Бирюковой, введённой в заблуждение относительно личности Елисеева. Покупатель Шорникова тоже не знала, что Самохин — не Самохин, а Елисеев.13 февраля 2017 года договор купли-продажи был зарегистрирован, и ничего не подозревающий Самохин лишился квартиры. Её кадастровая стоимость на тот момент составляла 11 миллионов 316 тысяч 644 рубля.Теперь Самохин мешал дальнейшим планам Кима на квартиру. Также существовала опасность, что когда всё вскроется, Самохин пойдёт в полицию и сделку аннулируют.Тогда подключился ещё один участковый отдела полиции по Лефортово Андрей Наумов. В августе 2017 года пришел к Самохину, под предлогом поверки подлинности документов вывел его из квартиры и передал его соучастникам преступления Александру Цою и Бахромджону Ураимову.Ураимов и Цой в свою очередь напоили Самохина и отвезли в дом №29 по улице Пролетарской в селе Октябрьское Усманского района, где Ураимов задушил мужчину, после чего вместе с Цоем бросил труп в яму и присыпал землёй.Второй убитый москвич — Валерий Шипов. О нём Ким узнал в начале 2017 года и дал Кочегарову указание изготовить фиктивный договор купли-продажи его квартиры и подыскать фиктивного продавца, который выступит на сделке вместо Шипова.Кочегаров привлёк своего знакомого Александра Фомина. Тот должен был заменить якобы повреждённый паспорт Шипова на новый со своей фотографией. Паспорт у Валерия Шипова помог забрать тот же участковый Наумов, а потом передал коллеге — участковому Спиридонову, а тот по цепочке — Киму, Кочегарову и Фомину.4 апреля 2017 года Фомин в Липецке, представляясь Шиповым, обратился в отделение по вопросам миграции на улице 9 Мая и заменил испорченный паспорт. 25 апреля он получил новый документ уже со своей фотографией.Подставной продавец был готов. А покупателем стал Вячеслав Мелёхин — тесть Сергея Кима. Но о том, что продавец подставной, Ким тестю не рассказал.5 июня 2017 года сделку провели в МФЦ в Москве, сотрудник МФЦ Герасимов не был в курсе аферы — по документам всё было чисто. Шипов лишился квартиры стоимостью 8,7 миллиона рублей 19 июня 2017 года, когда была зарегистрирована сделка. Но уже тогда он был мёртв.Ещё весной участковый Наумов со своим помощником Тишаевым пришли к нему для проверки документов, вывели Шипова из квартиры и передали его соучастникам Цою и Ураимову. А те напоили его и отвезли его в тот же дом на улице Пролетарской в селе Октябрьское. Сильно пьяного Шипова живьём бросили в яму и закопали живьем. Мужчина задохнулся, когда земля попала ему в дыхательные пути.Но пока всё вышеперечисленное — только версия следствия. Защита представила присяжным совершенно другое видение ситуации.— Перед вами дело с крайне тяжёлым обвинением, речь идёт о гибели двух людей — Шипова и Самохина. Никто не ставит под сомнение трагичность произошедшего. Но наш долг в этом процессе — понять, доказано ли обвинение надежными, последовательными и убедительными доказательствами. Сторона обвинения утверждает, что Ким являлся организатором убийств, действовал из корыстных побуждений, обладал решимостью, предприимчивостью, способностью влиять на волю других лиц, действовал конспиративно, создал организованную преступную группу и разработал общий план совершения преступления. Это очень серьёзная, очень жёсткая обвинительная конструкция. Но чем серьёзнее обвинение — тем более точными, ясными и непротиворечивыми должны быть доказательства. Сторона защиты просит внимательно посмотреть логику версии гособвинителя. Вывод об организаторской роли Кима связывают с тем, что в конечном итоге он стал, по версии обвинения, фактическим хозяином квартир потерпевших Шипова и Самохина. Именно это обстоятельство обвинение пытается представить как подтверждение корыстных мотивов и организаторской роли. Но здесь возникает важный вопрос: если Ким действовал расчётливо, конспиративно, всё планировал заранее и преследовал корыстные цели, то почему квартиры, о которых идёт речь, были оформлены на его родственников и родственников его друзей? В этом содержится внутреннее противоречие. — Сказал защитник Сергея Кима.Защитник настаивал на нецельной и небесспорной версии обвинения и просил не делать преждевременные выводы, не принимать громкие формулировки за доказанные факты.Также адвокат обратил внимание, что непосредственные исполнители убийств ещё не понесли наказание, а значит ясной и полной картины ситуации нет. Кроме того, cо стороны защиты прозвучала ещё одна фамилия: организатором преступлений был назван человек по фамилии Нам. А самому Киму, со слов защитника, стало известно об убийствах уже после свершившегося.Рассмотрение дела продолжается. Другие участники преступной группы осуждены ранее или ещё находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.