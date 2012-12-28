Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Липецк включился в гонку за звание культурной столицы страны
Эксперты оценят историческое наследие города, его текущее состояние и перспективы развития.
Организаторы конкурса не исключают, что до окончания приема заявок в него могут включиться и другие города — с населением более 200 тысяч человек.
Конкурс, который призван способствовать социально-экономическому развитию городов России, в том числе повышению качества жизни граждан, проходит при поддержке администрации президента, Минкультуры, Минцифры, Минобрнауки и других ведомств.
Москва и Санкт-Петербург не участвуют в конкурсе, так как конкурировать с ними остальные города страны не могу по объективным причинам. Также для участия в конкурсе не допускаются его победители прошлых лет.
Города оцениваются по трём ключевым измерениям: истории, текущему состоянию и перспективам развития. Жюри изучает 12 направлений: архивное и историко-культурное наследие, материальные культурные ресурсы, духовно-нравственные ценности, городскую среду и урбанистику, инновации и креативные индустрии, туризм и гостеприимство, образование и просвещение, экологию и здоровый образ жизни, систему массовых коммуникаций, некоммерческий сектор, инклюзивную среду (доступность для людей с ограниченными возможностями), а также территориальный маркетинг и брендинг — то есть то, как город себя подаёт и насколько он узнаваем.
К середине лета эксперты отберут восемь финалистов конкурса. Город-победителя объявят в декабре 2026 года.
В 2026 году звание культурной столицы России носит Омск, в 2027 году эстафету примет Челябинск.
