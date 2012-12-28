Общество
Липецк включился в гонку за звание культурной столицы страны

Эксперты оценят историческое наследие города, его текущее состояние и перспективы развития.

Липецк оказался в числе 16 городов страны, которые подали заявку на участие в конкурсе «Культурная столица России 2028 года». Как сообщают  РИА Новости, к конкурсу также присоединились Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Магас, Нальчик, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Тамбов, Тула, Южно-Сахалинск и Ярославль.

Организаторы конкурса не исключают, что до окончания приема заявок в него могут включиться и другие города — с населением более 200 тысяч человек.

Конкурс, который призван способствовать социально-экономическому развитию городов России, в том числе повышению качества жизни граждан, проходит при поддержке администрации президента, Минкультуры, Минцифры, Минобрнауки и других ведомств.

Москва и Санкт-Петербург не участвуют в конкурсе, так как конкурировать с ними остальные города страны не могу по объективным причинам. Также для участия в конкурсе не допускаются его победители прошлых лет.

Города оцениваются по трём ключевым измерениям: истории, текущему состоянию и перспективам развития. Жюри изучает 12 направлений: архивное и историко-культурное наследие, материальные культурные ресурсы, духовно-нравственные ценности, городскую среду и урбанистику, инновации и креативные индустрии, туризм и гостеприимство, образование и просвещение, экологию и здоровый образ жизни, систему массовых коммуникаций, некоммерческий сектор, инклюзивную среду (доступность для людей с ограниченными возможностями), а также территориальный маркетинг и брендинг — то есть то, как город себя подаёт и насколько он узнаваем.

К середине лета эксперты отберут восемь финалистов конкурса. Город-победителя объявят в декабре 2026 года.

В 2026 году звание культурной столицы России носит Омск, в 2027 году эстафету примет Челябинск.
23

Комментарии (21)

Антон
14 минут назад
Раз мы в числе 16 городов, значит где-то ещё хуже.
Sергий
16 минут назад
Ну насмешили !!!
Извените пожалуйста
19 минут назад
Такая грязь кругом , где ж культура ?
Однако
21 минуту назад
Это не серьёзно! Сегодня не первое апреля.
Подземный переход
28 минут назад
у Центрального рынка - наш территориальный маркетинг и брендинг!
Не
31 минуту назад
Смешите народ!
Никита
32 минуты назад
Первомай будем отмечать в кустах, на опушке леса
Катукова 4
32 минуты назад
О какой культурной столице вы говорите, если грязь у бордюров убрать не можете- 2 раза уже проезжал Камаз с Бродвеем по второстепенной дороге- пр. Победы-ул.Катукова, а грязь и ныне на том же месте. Ну , не забирают щетки Бродвея слежалый песок , высотой 100 мм и шириной 500 мм, лежащий у бордюра. Или сначала надо его разрыхлить или ближе в бордюру подъезжать. И такая картина по всему городу. Рабочие с метлами и лопатами при уборке дорог весной - это обязательное звено чистоты !!!
Аспирант
32 минуты назад
Культурно пройдусь вечерком под чекушку коньячка по верхнему парку, обдумывая тему своей следующей диссертации
Дед
33 минуты назад
Может безкультурной ?
