75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей

Звонок о замене домофона обошёлся 75-летней липчанке в 14,8 миллиона рублей. После того, как женщина продиктовала код из SMS, к обману подключились «сотрудники Росфинмониторинга» и «ФСБ».«Пенсионерке сообщали «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. Чтобы этого избежать, нужно было отдать сбережения спецслужбам. Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, а также взяла в долг около четырех миллионов рублей. Когда возникали вопросы, она отвечала, что деньги требуются на лечение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Приехавший к женщине в гости сын заметил странное ее поведение, она ему всё рассказала, а потом обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».