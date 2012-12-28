Происшествия
943
57 минут назад
14

75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей

Пенсионерка сняла деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту и одолжила около четырех миллионов рублей.


Звонок о замене домофона обошёлся 75-летней липчанке в 14,8 миллиона рублей. После того, как женщина продиктовала код из SMS, к обману подключились «сотрудники Росфинмониторинга» и «ФСБ».

«Пенсионерке сообщали «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. Чтобы этого избежать, нужно было отдать сбережения спецслужбам. Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, а также взяла в долг около четырех миллионов рублей. Когда возникали вопросы, она отвечала, что деньги требуются на лечение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Приехавший к женщине в гости сын заметил странное ее поведение, она ему всё рассказала, а потом обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
мошенничество
Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дядя Петя
11 минут назад
Бабка общак держала наверно.....
Ответить
Буквоед
14 минут назад
Еще одна бедная старушка.С аккаунтом.
Ответить
Однако
15 минут назад
Ситуация весьма неоднозначная. Как это понимать? Карма прилетела? Или как пришло, так и ушло? Господи, благодарю тебя за то, что взял деньгами????
Ответить
Вариант
18 минут назад
Может сын бизнесмен или ещё кто-то хранил у неё свои накопления. И вот как вышло.
Ответить
Наталья
18 минут назад
Не верю,такую сумму снять не так то просто в наше время, и была ли она на самом деле? Этими мошенниками всю голову уже забили, только об этом и пишут!!! О чем нибудь хорошем можно писать?
Ответить
Мент
19 минут назад
Она не читала в детстве Буратино, вот и поверила в Поле Чудес.
Ответить
Заметил
26 минут назад
Такое впечатление, что мошенники знают, за кем охотятся. Есть собственные крупные сбережения, есть валюта, есть возможность занять крупную 4 млн у знакомых.
Ответить
домашний телефон
27 минут назад
мне СМС и ссылки не приходят! очнитесь от этих смартфонов
Ответить
Тоже пенсионер
30 минут назад
Бабка наверно в администрации работала
Ответить
А⁷
33 минуты назад
Надо жить по средствам,не жадничать. Откуда такие доходы у несчастной пенсионерки
Ответить
Еще комментарии
