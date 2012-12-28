Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей
Пенсионерка сняла деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту и одолжила около четырех миллионов рублей.
«Пенсионерке сообщали «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. Чтобы этого избежать, нужно было отдать сбережения спецслужбам. Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, а также взяла в долг около четырех миллионов рублей. Когда возникали вопросы, она отвечала, что деньги требуются на лечение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Приехавший к женщине в гости сын заметил странное ее поведение, она ему всё рассказала, а потом обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
