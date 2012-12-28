Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
568
39 минут назад
3

«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»

Липецкий биолог и профессиональный садовод Сергей Глазинов утешил липецких дачников, обеспокоенных задержкой тепла и сыростью.

По просьбе GOROD48 известный липецкий биолог Сергей Глазинов, дал несколько советов садоводческим работам в условиях нынешней запоздалой, сырой и прохладной весны.

— Холодная весна — не повод для паники! Более того, такой апрель, как в этом году, идеален для наших садов и огородов, — говорит Сергей. — Именно такое начало сезона способствует медленному пробуждению растений, позволяя им адаптироваться к изменениям температур и избегать негативных последствий ранних заморозков. В прошлом году ранняя жара провоцировала быстрый рост растений, которые затем пострадали от поздних весенних морозов.

Сергей Глазинов подчеркивает важность правильной организации весенних работ. Несмотря на влажную почву, он рекомендует готовиться к ним заранее:

— Уже сейчас картофель следует вытащить из погребков и поставить на проращивание и прогревание. Копать участки сейчас невозможно из-за сырости. Но я ожидаю, что к первомайским выходным почва подсохнет, и мы успеем вскопать огороды под картофель, а под 9 мая, по моим прогнозам и ощущениям, сможем картофель и посадить. Но в любом случае необходимо следить за прогреванием почвы. Каждому садоводу необходимо иметь градусник для измерения температуры почвы. Я померил на днях, почва еще очень холодная, +12. Для посадки картофеля она должна быть не ниже +15, а лучше под +20.

По словам биолога, сырая и холодная весна никак не повлияет на большую или меньшую заболеваемость растений.

— Ранневесеннюю обработку плодовых культур нужно было провести сразу после таяния снега, например мочевиной (карбомидом), из расчета 600-800 граммов на 10 литров воды, или железным купоросом — 300 граммов на 10 литров воды, разводить горячей водой в пластмассовой или пластиковой таре. Такая обработка защищает деревья от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей. Второе опрыскивание, фунгицидами и инсектицидами, нудно провести после того, как на деревьях начнут распускаться бутоны.

Сергей Глазинов предупредил, что теплолюбивые овощи, рассаду помидоров и перцев, нельзя высаживать раньше двадцатых чисел мая. Самой же рассаде для успешного роста необходимы хорошие освещение и как раз умеренная температура.

— Я свою рассаду из дома уже давно перенес в неотапливаемую теплицу. Прохлада позволяет ей адаптироваться, и не стремится расти. Рассада при такой погоде и температуре растет как раз так, как нужно.

Особое внимание Сергей Глазинов уделяет уходу за виноградом. Он рекомендует своевременно разокучить растение, укрывая его белым нетканым материалом. Это позволит лозе дышать, защищая ее от перегрева и сохраняя оптимальный микроклимат.

— Кто присыпает на зиму виноградную лозу землей или укрывает досками, нужно раскопать ее, и укрыть нетканным материалом, например спанбондом, агроспаном, чтобы виноград дышал. Можно материал сворачивать в несколько слоев, виноград все равно будет дышать. Полностью открывать лозу можно, когда пройдет опасность заморзков и возвратных заморозков. Можно лозу опрыскать железным купоросом, если забыли это сделать под зиму. Но обычно предзимней обработки железным купоросом хватает.
садоводство
1
0
0
3
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Так как есть
12 минут назад
Будем надеяться, что бы хотя бы на майские основные посадки завершить. А то в этом году погода пока ничего не дает сделать.
Ответить
Биолог
22 минуты назад
ты живешь в Липецкой обл а не на марсе вся рассада померзла в теплице биолог одно слово
Ответить
Алла
31 минуту назад
Глазинов молодец, столько советов дельных дает! Обожаю передачи про дачу с ним.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить