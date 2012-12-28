Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
957
сегодня, 16:41
11

Полы моют раз в год на Пасху, а штрафы платят из карманов жильцов

В Липецком горсовете разбирались с «управляшками».

В Липецке работают 92 управляющие компании. О взаимодействии с ними членам комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию рассказал новый заместитель региональной Госжилинспекции Николай Дудов.

Из отчета следовало, что ГЖИ отработало в прошлом году по жалобам липчан куда лучше, чем в 2024-м. В частности, ведомство оштрафовало виновных на 22,6 млн рублей, в то время как в 2024-м — всего на 15,3 миллиона (однако ГЖИ не сумело взыскать с ответчиков 7,3 миллиона рублей в прошлом году и 5,4 миллиона — в позапрошлом). Сославшись на уменьшение на 27% количества обращений липчан в 2025 году по сравнению с 2024-м Николай Дудов сказал, что это — свидетельство эффективности работы ГЖИ. А мы бы предложили иную версию — жалоб стало меньше потому, что город достаточно благополучно пережил прошлую зиму, в то время как в январе 2024-го более 50 тысяч липчан остались без отопления и горячей воды из-за ряда аварий на теплосетях.

18 из 19 УК обновили лицензии на свою деятельность в прошлом году, четыре из семи — с начала этого года. То есть этот рынок услуг стабилен, несмотря на десятки тысяч жалоб горожан на бездеятельность «управляшек», главным образом, на содержание домов и дворов, а также на качество коммунальных услуг — ежедневно GOROD48 принимает по нескольку звонков от рассерженных горожан, недовольных своими «управляшками». Вот сегодняшний характерный случай.

— Вам звонит Людмила Шабанова из 69-го дома на улице Московской. В нашем доме и в соседних, 71-м и 73-м, с понедельника нет горячей воды и отопления, а со вчерашнего дня — света. Но если светом сейчас занимаются, то отопление и горячую воду нам кто-то просто перекрыл в подвалах. Мы звонили в нашу УК «Нефрит», где знают, что мы хотим уйти от нее в другую организацию, так как в нашем доме течет кровля, а «Нефрит» ничего не делает. Но мы так ничего и не добились. Мы думаем, так нам мстят за то, что мы от них уходим.

В ГЖИ и в мэрии ратуют за смену нерадивых управляющих компаний на другие, но в то же время признают, что рынок управления домами в Липецке давно поделен между парой десятков бизнесменов, которые просто меняют одни вывески на другие. Так, два года назад «Липецкая УК» стала «Маяком», «Спутник» — «Вариантом», «Советская» превратилась в УК «ЖЭУ №4», ГУК «Центральная Л» сменила название на УК «Проспект», а «РСУ-2» переименовали в «Новый город» (осенью прошлого года ее директора выбрали депутатом горсовета). Сразу несколькими «управляшками» владеют Владимир Саунин. Игорь Михайлов, Сергей Давыдов (экс-председатель департамента ЖКХ мэрии), Елена Сошникова, Павел Меренков, Вадим Юрин, ранее осужденные по ч.2 ст.165 УК РФ (за причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб) Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров. Как и в любом бизнесе, судимого легко подменит родня, как это случилось с осужденным по той же «народной» для руководителей «управляшек» 165-й статье Уголовного кодекса Николаем Чмыхало — ему на выручку пришла жена Кристина.

В ГЖИ признают, что это все ведет к непрозрачности бизнеса: у компаний-дублеров помимо новых названий — и новые реквизиты для платежек.

— Мы топчемся на месте, — резюмировал Николай Дудов.

Где старые владельцы, там старые проблемы. Повторяется анекдот про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — чтобы их поправить, в нем с места на место передвигали кровати. Сегодня, например, депутат Вера Урываева поделилась бедой своих избирателей, живущих в доме, в котором полы на этажах моют раз в год на Пасху. «А мне для отчета присылают фотографии других домов!» В то же время другая УК — с теми же директором и учредителем — без нареканий обслуживает соседнюю многоэтажку. Что делать в этой ситуации? В ответ депутату Николай Дудов сказал: «пусть жильцы сменят управляющую компанию».

Депутат Игорь Подзоров вспомнил другой анекдот. Про мальчика, который спросил у отца-алкоголика, будет ли тот меньше пить из-за подорожавшей водки, а тот ответил, что нет, что просто теперь сын будет меньше есть. И спросил: контролирует ли Госжилинспекция, из каких средств УК оплачивают штрафы. Их нужно платить из прибыли компании, а не из тех денег, которые УК собрала с жильцов на свою деятельность — это незаконно. В ответ депутат услышал, что ГЖИ в эти вопросы не вникает. Что это — компетенция правоохранительных органов, которые обязательно разберутся в ситуации после обращения к ним граждан. Но откуда обычному жителю знать, где его нерадивая «управляшка» берет деньги для оплаты штрафа?

На этот вопрос председателя депутатской комиссии Екатерины Пинаевой Николай Дудов ответил так: любой житель МКД имеет право прийти в УК и попросить представить ему любую техническую документацию на дом, сметы, акты выполненных работ. А еще с 1 марта этого года Минстрой законодательно предписал управляющим компаниям заполнять унифицированные формы отчетности перед жильцами и публиковать их на сайтах.

С 1 сентября, кстати, Минстрой обязал управляющие организации общаться с жителями через MAX. Это обязательное лицензионное требование. Однако, по словам Пинаевой, «управляшки» пока не горят желанием отвечать на вопросы своих нанимателей через этот мессенджер, хотя Минстрой создал в нем 3 657 липецких домовых чатов.

Сейчас Минстрой вынес на общественное обсуждение законопроект, которым всем УК будет предписано такое обязательное требование как включение в штат организации квалифицированного специалиста по управлению МКД, специалистов по инженерным коммуникациям, уборке и санитарной очистке, текущему ремонту. УК должна располагаться в своем или арендованном помещении, иметь в своем распоряжении хотя бы одну самоходную машину для уборки снега и наледи.
управляющая компания
ГЖИ
штраф
3
2
0
0
6

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петр Ильич
32 минуты назад
Завели какой-то макс добавили туда без разбору всех жильцов и управляшку , итог - управляшка на вопросы не отвечает , полное игнорирование любого сообщения, только сообщения присылают что готовы квитанции и напоминания об оплате, да реклама с праздниками и то что очередной депутат снизойдёт посетить ваш район расскажет о планах на будущее или будет нас поздравлять его помощник с чем нибудь . Позор
Ответить
Макс
37 минут назад
У нас отдать должное хоть как то но уборщица каждый день убирает дом и улицу.
Ответить
горожанин
38 минут назад
Я когда то работал дворником , правда недолго ,один месяц , очень тяжело морально и физически ,глотал пыль за 7500, никакой мотивации, потом уволился, почувствовал облегчение ! Вывод только один : платите достойно , ведь уборщицы и дворники тоже люди и они тоже хотят как и вы кушать колбасу , мясо и рыбу
Ответить
САИ
39 минут назад
Конкретный пример: УК "проспект", абсолютно ничего не делали и не делают, на заявки одни отписки и враньё, добиться ничего нельзя, про какое-то там мытьё полов и говорить нечего, ни разу не видели, на лестничной площадке батареи разморозили, батареи отопления в морозы холодные. Госжилинспекция идёт у УК на поводу.
Ответить
ДА
45 минут назад
Где то хотя бы на Пасху подъезд моют, а у нас на ул. Циалковского, 37/2 УК "Проспект" годами ни какой влажной уборки, в подъездах грязь, облезлая краска, залитые стены, а у ГЖИ как всегда всё хорошо и под контролем.
Ответить
.
58 минут назад
Обращений стало меньше только по одной причине: хоть обращайся, хоть нет, результат один, также, как и в мессенджере…написано много вопросов, ни на один не получен ответ…
Ответить
Дом на Циолковского
сегодня, 16:59
Пустые разговоры и словеса. УК - беда и позор отрасли ЖКХ. И чистая правда, что полы раз в год и то на 1 этаже могут помыть, когда жалоб мешок…никто никогда работников УК не видит- кто они, чем занимаются эти конторки, которым исправно платим ??? Дворник только иной раз метлой вдоль бордюра пройдется…И «зачем козе баян»? Будет в городе хозяйственник, а не банкир очередной, будет шанс на порядок… может быть..,
Ответить
Бухгалтер
сегодня, 16:58
Лебедь рак и щука одни пустые слова. Укашки не работают и не будут работать пока не будут посадки и серьёзные штрафы лично с руководителя УК.
Ответить
На управляшек
сегодня, 16:58
Надо давно найти управу.Только воз и ныне там.
Ответить
Антонина
сегодня, 16:55
И никто ,начиная с Козина об этом не знал, не знает и не слышал... Напишите Бастрыкину.
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить