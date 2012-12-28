Полы моют раз в год на Пасху, а штрафы платят из карманов жильцов

В Липецком горсовете разбирались с «управляшками».

В Липецке работают 92 управляющие компании. О взаимодействии с ними членам комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию рассказал новый заместитель региональной Госжилинспекции Николай Дудов.Из отчета следовало, что ГЖИ отработало в прошлом году по жалобам липчан куда лучше, чем в 2024-м. В частности, ведомство оштрафовало виновных на 22,6 млн рублей, в то время как в 2024-м — всего на 15,3 миллиона (однако ГЖИ не сумело взыскать с ответчиков 7,3 миллиона рублей в прошлом году и 5,4 миллиона — в позапрошлом). Сославшись на уменьшение на 27% количества обращений липчан в 2025 году по сравнению с 2024-м Николай Дудов сказал, что это — свидетельство эффективности работы ГЖИ. А мы бы предложили иную версию — жалоб стало меньше потому, что город достаточно благополучно пережил прошлую зиму, в то время как в январе 2024-го более 50 тысяч липчан остались без отопления и горячей воды из-за ряда аварий на теплосетях.18 из 19 УК обновили лицензии на свою деятельность в прошлом году, четыре из семи — с начала этого года. То есть этот рынок услуг стабилен, несмотря на десятки тысяч жалоб горожан на бездеятельность «управляшек», главным образом, на содержание домов и дворов, а также на качество коммунальных услуг — ежедневно GOROD48 принимает по нескольку звонков от рассерженных горожан, недовольных своими «управляшками». Вот сегодняшний характерный случай.— Вам звонит Людмила Шабанова из 69-го дома на улице Московской. В нашем доме и в соседних, 71-м и 73-м, с понедельника нет горячей воды и отопления, а со вчерашнего дня — света. Но если светом сейчас занимаются, то отопление и горячую воду нам кто-то просто перекрыл в подвалах. Мы звонили в нашу УК «Нефрит», где знают, что мы хотим уйти от нее в другую организацию, так как в нашем доме течет кровля, а «Нефрит» ничего не делает. Но мы так ничего и не добились. Мы думаем, так нам мстят за то, что мы от них уходим.В ГЖИ и в мэрии ратуют за смену нерадивых управляющих компаний на другие, но в то же время признают, что рынок управления домами в Липецке давно поделен между парой десятков бизнесменов, которые просто меняют одни вывески на другие. Так, два года назад «Липецкая УК» стала «Маяком», «Спутник» — «Вариантом», «Советская» превратилась в УК «ЖЭУ №4», ГУК «Центральная Л» сменила название на УК «Проспект», а «РСУ-2» переименовали в «Новый город» (осенью прошлого года ее директора выбрали депутатом горсовета). Сразу несколькими «управляшками» владеют Владимир Саунин. Игорь Михайлов, Сергей Давыдов (экс-председатель департамента ЖКХ мэрии), Елена Сошникова, Павел Меренков, Вадим Юрин, ранее осужденные по ч.2 ст.165 УК РФ (за причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб) Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров. Как и в любом бизнесе, судимого легко подменит родня, как это случилось с осужденным по той же «народной» для руководителей «управляшек» 165-й статье Уголовного кодекса Николаем Чмыхало — ему на выручку пришла жена Кристина.В ГЖИ признают, что это все ведет к непрозрачности бизнеса: у компаний-дублеров помимо новых названий — и новые реквизиты для платежек.— Мы топчемся на месте, — резюмировал Николай Дудов.Где старые владельцы, там старые проблемы. Повторяется анекдот про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — чтобы их поправить, в нем с места на место передвигали кровати. Сегодня, например, депутат Вера Урываева поделилась бедой своих избирателей, живущих в доме, в котором полы на этажах моют раз в год на Пасху. «А мне для отчета присылают фотографии других домов!» В то же время другая УК — с теми же директором и учредителем — без нареканий обслуживает соседнюю многоэтажку. Что делать в этой ситуации? В ответ депутату Николай Дудов сказал: «пусть жильцы сменят управляющую компанию».Депутат Игорь Подзоров вспомнил другой анекдот. Про мальчика, который спросил у отца-алкоголика, будет ли тот меньше пить из-за подорожавшей водки, а тот ответил, что нет, что просто теперь сын будет меньше есть. И спросил: контролирует ли Госжилинспекция, из каких средств УК оплачивают штрафы. Их нужно платить из прибыли компании, а не из тех денег, которые УК собрала с жильцов на свою деятельность — это незаконно. В ответ депутат услышал, что ГЖИ в эти вопросы не вникает. Что это — компетенция правоохранительных органов, которые обязательно разберутся в ситуации после обращения к ним граждан. Но откуда обычному жителю знать, где его нерадивая «управляшка» берет деньги для оплаты штрафа?На этот вопрос председателя депутатской комиссии Екатерины Пинаевой Николай Дудов ответил так: любой житель МКД имеет право прийти в УК и попросить представить ему любую техническую документацию на дом, сметы, акты выполненных работ. А еще с 1 марта этого года Минстрой законодательно предписал управляющим компаниям заполнять унифицированные формы отчетности перед жильцами и публиковать их на сайтах.С 1 сентября, кстати, Минстрой обязал управляющие организации общаться с жителями через MAX. Это обязательное лицензионное требование. Однако, по словам Пинаевой, «управляшки» пока не горят желанием отвечать на вопросы своих нанимателей через этот мессенджер, хотя Минстрой создал в нем 3 657 липецких домовых чатов.Сейчас Минстрой вынес на общественное обсуждение законопроект, которым всем УК будет предписано такое обязательное требование как включение в штат организации квалифицированного специалиста по управлению МКД, специалистов по инженерным коммуникациям, уборке и санитарной очистке, текущему ремонту. УК должна располагаться в своем или арендованном помещении, иметь в своем распоряжении хотя бы одну самоходную машину для уборки снега и наледи.