Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»

Смертельное ДТП произошло на дороге Грязи – Добринка.

Сегодня примерно в 10:15 в ДТП на дороге Грязи-Добринка погиб шестилетний мальчик.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Добринском округе на 49-м километре дороги Грязи – Добринка перевернулась «Ока» под управлением 72-летнего водителя. Сам водитель и его 73-летняя пассажирка получили травмы, а ещё один пассажир — шестилетний мальчик погиб на месте.Причины ДТП установит следствие.