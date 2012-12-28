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57 минут назад
4

Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»

Смертельное ДТП произошло на дороге Грязи – Добринка.

Сегодня примерно в 10:15 в ДТП на дороге Грязи-Добринка погиб шестилетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Добринском округе на 49-м километре дороги Грязи – Добринка перевернулась «Ока» под управлением 72-летнего водителя. Сам водитель и его 73-летняя пассажирка получили травмы, а ещё один пассажир —  шестилетний мальчик погиб на месте.

Причины ДТП установит следствие.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
17 минут назад
Ну зачем старперы лезут за руль, ну реакции -нерт , здоровья нет Погубил ребенка ... Как доживать то будет? Зачем?
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Гость
21 минуту назад
Тут даже молодые мамы детей не пристёгивают на крутых иномарках взятых в кредит,а на кресло денег нет.
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Ужас
30 минут назад
Соболезнования родным и близким. Ужасная потеря
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Бабка Первая
43 минуты назад
Без детского кресла везли, да?
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