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Происшествия
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57 минут назад
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Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»
Смертельное ДТП произошло на дороге Грязи – Добринка.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Добринском округе на 49-м километре дороги Грязи – Добринка перевернулась «Ока» под управлением 72-летнего водителя. Сам водитель и его 73-летняя пассажирка получили травмы, а ещё один пассажир — шестилетний мальчик погиб на месте.
Причины ДТП установит следствие.
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