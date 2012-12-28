Между ними кошка пробежала на 6 000 рублей

Две жительницы Тербунов поругались из-за кормления бродячих кошек в подъезде и каждая была оштрафована за оскорбление.

В прокуратуру Тербунского района поступили два заявления от жительниц Тербунов. Женщины сообщили о конфликте, который произошёл между ними из-за кормления бродячих кошек в подъезде. В результате выяснилось — обе вели себя неподобающе, во время ссоры унижая честь и достоинство друг друга и используя оскорбительные выражения.«Прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». В результате каждая из нарушительниц оштрафована на 3000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.