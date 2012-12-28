По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
Общество
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сегодня, 10:28
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Пошла местная клубника: первая — на 100 рублей дороже, чем в прошлом году
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов тоже стала стоить дешевле — на 34 рубля 34 копейки.
Наконец-то это произошло: на Центральном рынке появилась местная клубника. За килограмм просят от 400 до 500 рублей. В 2025 году цена была ниже: от 300 до 450 рублей. Ягоды на удивление крупные.
— Да какая она местная? У меня только на прикрытых кустах ягодки появились! — скептически заявил покупатель.
Однако на него никто не обращал внимания. Клубничного ажиотажа нет, но продажи потихоньку идут.
Хозяйство «15 лет Октября» немного демпингует — килограмм продает за 350 рублей.
А краснодарскую клубнику можно купить и по 300 рублей.
В овощных рядах все больше картофеля нового урожая — опять же из Кубани. Стоит он в два раза дороже местного прошлогоднего урожая. Несмотря на разницу в цене, покупатели все же предпочитают свежее.
На рынке мы обнаружили огурцы всего по 30 рублей за килограмм! Они огромные, но цена вполне может прельстить покупателей.
Местные огурцы привычного размера продают за 180-200 рублей. На прошлой неделе были чуть дороже.
А в магазинах, напротив, овощи по чуть-чуть, но дорожают. В овощном отделе одного из них неприятно удивили пустующие полки.
В бакалейный отдел в этот раз было приятно зайти — в нем товары дешевеют. Килограмм риса уже можно купить по 29 рублей 10 копеек.
Подешевело подсолнечное масло, но много набрать по привлекательной цене не дадут. Не больше 18-ти бутылок объемом 0,9 литра можно купить по 85 рублей 50 копеек. Если надо больше — по 99 рублей 99 копеек.
В одном из магазинов обвалились, по-другому и не скажешь, цены на яйца. Правда, продают их мелким оптом — 30 штук за 97 рублей 90 копеек, то есть привычный десяток стоит всего 32 рубля 63 копейки! Но и здесь ажиотажа нет.
Пачку сливочного масла от местного производителя можно купить всего за 149 рублей 99 копеек.
При этом на Центральном рынке продала одна из двух бакалейных точек (когда-то их было аж семь).
— Закупочные цены растут. А мы свои не поднимаем. На что жить? — сетовала оставшаяся продавщица.
— Да там все дороже, чем в магазине. Я только гречку у них покупаю, мне нравится. За остальным в магазин иду, — сказала покупательница.
Озадачили цены на кур. Цена самых дешёвых снизилась на 9 рублей — до 165 рублей за килограмм, а тех, что подороже, напротив, поднялась на 25 рублей — до 199 рублей 99 копеек.
Удивила сцена, свидетелями которой мы неожиданно стали в магазине. Его сотрудница вдруг поспешила за одним из покупателей, и ловко достала из его кармана четвертинку коньяка. Тот даже не остановился! Меньше, чем за минуту инцидент был исчерпан. Судя по натренированности женщины, подобное в магазине не редкость.
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