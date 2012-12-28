Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Общество
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42 минуты назад
Нет-нет, младенческое фото не годно для Доски почёта
Итоги недели
Утром нам сообщили, что «Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА» и что погибла 71-летняя женщина: обломки беспилотника упали на ее дом в пригороде Липецка, в селе Подгорном. В самом Липецке громыхало страшно. В итоге были повреждены несколько многоэтажек и автомобилей. Уже традиционно БПЛА атаковали Елец, где попали в строящийся дом и парковку промышленного предприятия.
Выяснилось, что во время ночного налета пострадали три человека, один из которых сын погибшей пенсионерки. Но пострадавшие отказались от госпитализации после оказания первой медицинской помощи. Со всеми ними в это же день работали психологи (см. «Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА»).
В этот же день губернатор опубликовал снимки из села Подгорное. «Сильно пострадал дом, где погибла женщина. В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль», — сообщил Игорь Артамонов.
В субботу утром в Липецке раздался взрыв. Как оказалось, в поле между «Елецким» и Сырском Рудником обезвредили один из сбитых в четверг БПЛА.
Кстати, еще до этого налета утром во вторник «В Липецке не работали транспортные карты». Оплата проезда была возможна в некоторых случаях только банковскими картами или наличными. Вскоре транспортные карты заработали. По данным GOROD48, на сбой повлияло отключение мобильного интернета — с большими перебоями он работает с конца мая.
Душа несет мешок из кожи,
набитый мясом и костьми
на ненавистную работу
к восьми
Прошел лишь июнь, а «У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы». Об этом на сессии горсовета сказал заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин. По его словам, из-за погоды, способствующей росту травы, покосы увеличились кратно. Правда, чиновник тут поправился, заметив, что «Зеленхозу» выделены новые средства и поставлена задача продолжать косить траву.
Дождливая погода мешает ремонту дорог и благоустройству по программе «Формирование современной городской среды Липецка». Например, в сквере на Полиграфической, 22, у ДК «Рудничный», на площади Горскова на Соколе.
— В нашем мегаполисе всегда так: идет снег — некому убирать, растет трава — некому косить! — заметил Так как есть.
Нашлись желающие обустроить детскую площадки на месте кафе из морских контейнеров в центре города. «Построившая парк в «Европейском» компания возведет «Альпы» в Нижнем парке». Компании «Регионстройхолдинг» на это отвели срок до 15 сентября. Подрядчик взялся построить детскую игровую зону за 28 444 444 рублей 44 копейки (заклинило клавиатуру, что ли) при начальной цене контракта в 28,6 миллиона.
Этот подрядчик хорошо известен управлению строительства мэрии. Он регулярно побеждает в торгах на крупные проекты благоустройства. Именно «Регионстройхолдинг» за 110 млн рублей построил первый в городе мини-парк внутри жилой застройки микрорайона «Европейский» (у его жителей до сих пор есть претензии к дорожкам из асфальта и плитки, к сгнившей щепе на детской площадке, к засохшим деревьям, о которых подрядчик должен был заботиться год с момента посадки). Эта же компания построила за 61,8 миллиона и другой мини-парк — на площади Клименкова на Тракторном между церковью и Городским Домом культуры (и к состоянию этого объекта были претензии и от горожан, и от депутата по этому району в облсовете, и от мэрии).
«Тамбовчане построят модульный спорткомплекс в Липецке». У компании «Реал-Макс» есть всего полгода на то, чтобы возвести это сооружение на территории 47-й школы на улице Космонавтов за 58,7 млн рублей при стартовой цене контракта в 61,1 миллион.
С третьей попытки мэрия нашла желающего строить пешеходную переправу на Соколе. Как обычно, не обошлось без косяков: при ширине насыпи у основания в 28 метров проектировщики предусмотрели трехметровую водопропускную трубу! Впрочем, это дело поправимо. Вопрос в другом: успеет ли ООО «Газтехсеть», впервые в своей короткой истории выигравшей торги, сдать объект к 30 сентября? Старый аварийный металлический мост пока оставят на месте. Демонтировать его сразу же после строительства насыпи невозможно: по нему проходят газовая труба, водопровод, кабели интернет-провайдеров.
Определишь приоритеты,
составишь план на много лет,
как вдруг накаркает кукушка,
что нет
Сенсацией можно назвать итоги торгов департамента градостроительства и архитектуры мэрии на создание концепции комплексного развития улицы Интернациональной. При стартовой цене закупки в 4 976 666 рублей победило предложение липецкого застройщика «Строймастер», который в ходе жесткой конкурентной борьбы на аукционе снизил цену в 9 раз! В итоге на мастер-плане развития улицы департамент сэкономил 4 445 564 рубля.
Задач у подрядчика, судя по техзаданию, вагон и маленькая тележка. Ему нужно выдать предложения по функционально-планировочной организации территории площадью 39 гектаров, ее культурно-бытовому обслуживанию, инженерно-транспортному обеспечению, определить размещение объектов капстроя с учетом существующих реалий. Также «Строймастер» обязан опросить не менее 150 респондентов разного возраст насчет ценностей и проблем улицы, ожиданий относительно ее будущего, пожеланий по благоустройству.
Примечательно, что такой детальной проработки не случилось на «Елецком-2» — так липчане назвали активно застраиваемый район за Быхановым садом.
— Там дома растут как грибы. Масштабы работ поражают. В этом районе в ближайшей перспективе будут жить 10 тысяч человек. Поэтому уже сейчас особого внимания требует развитие социальной транспортной инфраструктуры. Ранее мы определились с тем, что там нужна дорога для движения автобусов. Надо хотя бы раз в полгода встречаться для решения этих вопросов, — обратился к мэрии на сессии горсовета его первый вице-спикер Борис Понаморев, уже несколько лет говорящий о недостатке социальной инфраструктуры в этом районе, где появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра.
По завершении всех строек в границах улиц Гагарина — Балмочных — Тельмана — Качалова — переулка Попова появится 300 тысяч кв. метров нового жилья. Новый жилой массив будет сопоставим с микрорайоном «Европейский». Но если в «Европейском» построены три детских сада и школа на 800 мест при необходимости строительства еще точно такой же, то в районе Быханова сада есть лишь старый, неработающий уже год двухэтажный детсад и 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся более 500 детей. Все школы неподалеку — №№ 5,12, 19, 24, куда могли бы ходить дети из района-новостройки, переполнены.
В «Елецком-2» запланирована школа на 1200 мест. Но вот беда — под нее не выделили отдельный большой участок, а отвели малый, под 24-й школой. Второй корпус новой большой школы предполагается построить на участке, принадлежащем Минобороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его мэрии!
Чуть лучше ситуация с детскими садами. Один из застройщиков, липецкая компания «Спецфундаментстрой», обязана построить детсад на 150 мест в районе бывшей нефтебазы по проекту комплексного развития территории. Предполагается, что детсады на 160, 100 и 90 мест разместятся на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним. «Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек». Вице-спикер горсовета Евгений Павлов не считает такие места безопасными для жизни и здоровья малышей.
— Зачем нужны эти высотные дома впритык друг к другу? У нас что, места нет? А почему заранее не запланированы школы, детсады? В городе есть толковые специалисты? У нас работает прокуратура? Или всё поставлено в интересах бизнеса, а не во благо жильцов этого района? — возопил Мудрый.
— Спокойные и тихие центральные районы превратят в ужасный «Елецкий»... Я как раз центр люблю из-за малоэтажного строительства и отсутствия толп народа и тысяч припаркованных машин, — присоединилась к нему Ель Сибирская.
— Всё в интересах Бизнеса! По нормам вокруг жилого дома необходим пожарный проезд, по нормам детсада дети должны выходить на игровые площадки не пересекая этого проезда, — присоединился к дискуссии Алексей Неважно.
Олег умеет все на свете
и починить и поломать,
поскольку руки золотые
растут из попы у него
Тем временем на площади Победы вот уже девять лет зияет котлован на месте кинотеатра «Спутник». На этой неделе «Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы». Коммерсант Алексей Дмитриев пообещал ответить об источниках финансирования строительства административно-торгового центра через полгода, но Роман Ченцов попросил сделать это уже в сентябре. Однако, по данным бизнес-агрегаторов, все имеющиеся у Алексея Дмитриева бизнесы принесли ему в 2024 году всего 1,5 млн рублей чистой прибыли. Ясно, что с такими деньгами «современное сооружение с функциональным и лаконичным дизайном, с фасадами из витражного стекла» не возвести. Банковские кредиты с их запредельными ставками неподъемны для честного бизнеса. Где же предприниматель Дмитриев возьмет средства на свой проект?
— Вместо реконструкции «Спутника» Дмитриев снёс здание, уничтожил объект культурного назначения, а вместо него хочет построить административно-торговый центр? И да! Почему-то ему за это ничего не было! Разве в городе нет власти или что? — спросил Гость.
Вполне возможно, что яма на площади Победы так и останется ямой, как был и остался руиной легендарный ресторан «Фрегат» на центральном пляже. Сейчас «Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат». Других мер воздействия на владельца аварийного здания не осталось.
«Красное или белое? В 20-м микрорайоне ищут замену кирпичной Крепости». Уникальный 50-летний детский игровой комплекс в 20-м микрорайоне уже точно снесут. Последняя экспертиза (к которой были претензии председателя Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрия Журавлева) сочла строение аварийным, а большинство жителей расположенных рядом с сооружением домов отказались взять городок на свой баланс. В итоге мэрия предложила тем же жителям две альтернативы. Одну новую детскую площадку, несколько напоминающем какую-то крепость — в красном цвете, вторую, с необычными игровыми элементами — в белом исполнении. Как только эти варианты публично обсудят, определится победитель. Но новый городок появится только в 2026 году. К 1 сентября этого года подрядчику мэрии предстоит сделать на месте «Крепости» две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, лавочки и урны, установить 10 уличных светильников-торшеров, посеять 214 кв.м газона.
— Чтобы избежать споров красное или белое, открывайте там красное и белое, — шутканул Вася.
Молодым — дорога,
старикам — почёт,
только я в пролёте
постоянно чёт
«Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан». Ими стали 71-летнипй мастер производственного обучения политехнического техникума Михаил Никифоров и меценат, председатель Совета директоров ГК «ЗЕРОС» Николай Бобин, стараниями которого в Липецке появились четыре памятника святым — Николаю Можайскому, Пантелеймону, Александру Невскому и Тихону Задонскому, а также часовня в Молодежном парке в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее, кстати, в этом году Почетными гражданами Липецка стали 24 ветерана и участника Великой Отечественной войны.
Напомним, что это звание присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка. Вот что по этому поводу написал один из читателей GOROD48:
— Не надо обесценивать слово «выдающийся»! Выдающийся вклад в развитие Липецка за последние 110 лет внесли не более 20 человек! Есть ли смысл каждый год выискивать претендентов на это высокое звание?
За резкостью этого суждения есть здравое зерно. В холле горсовета под стеклом хранятся уже три пухлых тома со списками Почетных граждан. Среди них — общественники, имена которых мало кому известны, отставные гаишники, строители типового жилья, коллеги и родители действующих депутатов... Широко известны единицы. Так зачем горсовету всякий раз тужиться и ежегодно номинировать хоть кого-то на почетное звание, тем самым его обесценивая? Вот вы знаете, например, сколько Почетных граждан Москвы? Всего 17! Почетных граждан Санкт-Петербурга — 57, а Почетных граждан Липецка — 112!
Жуть что творится на дорогах
аж страшно покупать права
В понедельник на улице Тельмана «В автомобиле нашли труп». Предположительно, 65-летний липчанин подъехал к дому и умер в машине. Но чаще всего водителей смерть настигает в пути. На этой неделе «48-летний водитель погиб вечером на улице Металлургов» — его «Датсун» по какой-то причине въехал в световую опору. На трассе «Дон» в Задонском районе столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и грузовик «Исузу». В этой аварии один человек погиб и двое пострадали. В том же Задонском районе в два часа ночи 3 июля «БМВ» буквально расчленил пешехода». Голову 49-летнего мужчины нашли в салоне машины, туловище и нижнюю часть тела — на дороге. На трассе вне населенного пункта.
А в пятницу вечером сразу «Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе». По данным МЧС, пожар начался после аварии. Столкнулись грузовик, перевозивший товары «ОЗОНа», автомобиль «Ахмат» и пять автомобилей «УАЗ». В этой грандиозной аварии травмы получил всего один человек.
«В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика». Его голову нейрохирурги буквально собрали заново. По этой аварии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения, где ударил «Ниву Шевроле», пассажирами в которой были 29-летняя мама с двумя детьми.
Некоторых аварий вполне можно было избежать, но для этого же надо голову включать, а не только двигатель машины. Так, в суд передано уголовное дело о зимних покатушках на тюбингах, прицепленных к машине. При ее повороте сцепка из двух ватрушек резко ушла в сторону, в результате чего сидевшая на одной из них 29-летняя женщина вылетела в металлический столб. Теперь водителя будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия.
Ну и ну!
«Коровы разгромили кладбище» в деревне Большая Киреевка. При этом их хозяина уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных.
«Сотрудник пункта выдачи заказов украл товары на 111 900 рублей» (его добычей стали коляска, автокресло, кроватка, ванночка, кокон для новорожденного, робот-пылесос, мотошлем и фен), а «Школьница обокрала учительницу» (девочка вытащила из ее сумки банковские карты и попыталась расплатиться ими в магазине).
«С елецким предпринимателем судятся из-за рукоятки зубной щетки». Компания «Завод зубных щеток» из тверской Удомли требует взыскать с коммерсанта за нарушение патентных прав компенсацию в 100 000 рублей. А «65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом». Бывший директор и учредитель разорившейся строительной компании не имеет возможности выплатить оформленный на его имя кредит фирмы.
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