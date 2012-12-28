Ценник на мастер-план комплексного развития улицы Интернациональной обвалили в 9 раз!

Таких покупателей у мэрии еще не было.

Сенсацией можно назвать итоги торгов департамента градостроительства и архитектуры липецкой мэрии на созданию градостроительной концепции комплексного развития улицы Интернациональной. При стартовой цене закупки в 4 976 666 рублей победило предложение липецкого застройщика «Строймастер», который в ходе конкурентной борьбы с восемью другими участками аукциона снизил цену в 9 раз! В итоге на мастер-плане развития улицы департамент сэкономил 4 445 564 рубля.Задача подрядчика разработка мастер-плана комплексного развития территории площадью 39 гектаров. План включает проектные предложения по функционально-планировочной организации, культурно-бытовому обслуживанию, инженерно-транспортному обеспечению проектируемой территории, определение основных технико-экономических показателей, определение зон размещения объектов капитального строительства, границ территорий общего пользования, основных мероприятий развития улицы с последовательностью их реализации. При разработке концепции необходимо учесть сложившуюся планировочную и транспортную систему улиц, существующие объекты и элементы благоустройства, красные линии, градостроительные и иные ограничения, предусмотреть максимально возможное сохранение существующих природных объектов и экосистем, исторического и культурного ландшафта, учесть экологичность и уровень антропогенной нагрузки предлагаемых сценариев использования территории.Примечательно, что подрядчик обязан провести кампанию по сбору мнений 150 респондентов минимум. Их будут спрашивать о ценностях и проблемах Интернациональной, об ожиданиях относительно развития территории, пожеланиях по благоустройству.Концепцию компания «Строймастер» должна сдать заказчику уже к 15 сентября.