Тамбовчане построят модульный спорткомплекс в Липецке

У компании «Реал-Макс» на это есть всего полгода.

МКУ «Управление строительства Липецка» подписало договор с тамбовской компанией «Реал-Макс» Михаила Шаумяна на строительство площадки для создания модульного спортивного сооружения на территории 47-й школы на улице Космонавтов, 11Б. Эта организация обязалась выполнить работы за 58,7 млн рублей при стартовой цене контракта в 61,1 миллион.Подрядчику предстоит снести на стройплощадке 18 деревьев, завести под будущий модуль все коммунальные сети, залить монолитную железобетонную плиту, на котором нужно будет к 15 декабря собрать здание из сэндвич-панелей и завести его под крышу. Помимо этого у модуля появится открытая спортивная площадка, на которой можно будет сыграть в мини-футбол и баскетбол. Таким образом, это станет вторым таким быстро возводимым спортивным сооружением в Липецке — первый появился два года назад в Сырском Руднике.Также подрядчику предстоит благоустроить территорию у строительной площадки. Модуль оградят, а для его освещения в темное время установят светильники на 18 опорах. Вокруг модуля разобьют газон площадью 1, 2 тысячи кв.м, посадят 20 туй, кусты сирени и спиреи. В зоне отдыха появятся три парковых дивана и «скамейка-бульвар» под крышей.