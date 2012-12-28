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Общество
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44 минуты назад
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Тамбовчане построят модульный спорткомплекс в Липецке
У компании «Реал-Макс» на это есть всего полгода.
Подрядчику предстоит снести на стройплощадке 18 деревьев, завести под будущий модуль все коммунальные сети, залить монолитную железобетонную плиту, на котором нужно будет к 15 декабря собрать здание из сэндвич-панелей и завести его под крышу. Помимо этого у модуля появится открытая спортивная площадка, на которой можно будет сыграть в мини-футбол и баскетбол. Таким образом, это станет вторым таким быстро возводимым спортивным сооружением в Липецке — первый появился два года назад в Сырском Руднике.
Также подрядчику предстоит благоустроить территорию у строительной площадки. Модуль оградят, а для его освещения в темное время установят светильники на 18 опорах. Вокруг модуля разобьют газон площадью 1, 2 тысячи кв.м, посадят 20 туй, кусты сирени и спиреи. В зоне отдыха появятся три парковых дивана и «скамейка-бульвар» под крышей.
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