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Происшествия
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55 минут назад
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Сотрудник пункта выдачи заказов украл товары на 111 900 рублей
Его добычей стали коляска, автокресло, кроватка, ванночка, кокон для новорожденного, а также робот-пылесос, мотошлем и фен. Часть похищенного конфискована, другую мужчина успел продать.
«Обвиняемый, воспользовавшись имеющимся у него ключом, проник ночью в помещение. Заблаговременно он отключил электричество, чтобы не оказаться в объективе камер видеонаблюдения, установленных в пункте выдачи. Его добычей стали различные товары для детей: коляска, автокресло, кроватка, ванночка, кокон для новорожденного, а также робот-пылесос, мотошлем и фен. Сумма причиненного ущерба составила 111 900 рублей. Часть похищенного он продал в Воронежской области. Робот-пылесос, мотошлем, детская ванна и фен у него были изъяты полицейскими»,— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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