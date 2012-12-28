Сотрудник пункта выдачи заказов украл товары на 111 900 рублей

Его добычей стали коляска, автокресло, кроватка, ванночка, кокон для новорожденного, а также робот-пылесос, мотошлем и фен. Часть похищенного конфискована, другую мужчина успел продать.

В Грязинском районе 25-летний сотрудник пункта выдачи заказов предстанет перед судом за кражу товаров, возвращенных покупателями (по части второй статьи 158 УК РФ «Кража»).«Обвиняемый, воспользовавшись имеющимся у него ключом, проник ночью в помещение. Заблаговременно он отключил электричество, чтобы не оказаться в объективе камер видеонаблюдения, установленных в пункте выдачи. Его добычей стали различные товары для детей: коляска, автокресло, кроватка, ванночка, кокон для новорожденного, а также робот-пылесос, мотошлем и фен. Сумма причиненного ущерба составила 111 900 рублей. Часть похищенного он продал в Воронежской области. Робот-пылесос, мотошлем, детская ванна и фен у него были изъяты полицейскими»,— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.