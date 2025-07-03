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сегодня, 09:22
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Дом погибшей женщины частично разрушен

Губернатор опубликовал снимки из села Подгорное. Дом, в который ночью попали обломки БПЛА, частично разрушен.

Губернатор Игорь Артамонов рассказал о ситуации в селе Подгорном Липецкого округа, где этой ночью в результате падения обломков БПЛА погибла 71-летняя женщина

«Сильно пострадал дом, где погибла женщина. В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль», — сообщил Артамонов.

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По словам губернатора, никому из жителей домов по соседству с разрушенным переселение в пункты временного размещения не понадобилось. 

«На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведём оценку ущерба. Всю необходимую помощь людям окажем», — добавил губернатор. 

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Также, по словам Игоря Артамонова, поступили сообщения о повреждениях имущества других жителей Липецкого округа. Губернатор поручил главе округа Давиду Тодуа собрать информацию о повреждениях, чтобы оперативно приступить к восстановлению.

«Сегодня проведём заседание оперативного штаба. Заслушаем доклады по Липецку и Ельцу. Обсудим необходимые меры по устранению последствий», — рассказал Артамонов.

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (8)

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Сначала новые
да-уж
15 минут назад
Где в Липецке горячая линия? В Ельце опубликована.
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ХА
18 минут назад
нехило обломки упали....
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Александр
32 минуты назад
Царство Небесное!! Соболезнования родным и близким
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Йо
32 минуты назад
Да дом разворатило знатно
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Липчанка
40 минут назад
Царствие Небесное погибшей женщине. Соболезнование родным!
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Мда
40 минут назад
Очень странная формулировка, будто дом важнее погибшей
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Да
30 минут назад
Согласна с вами!!!
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Вот так,
31 минуту назад
Потому что во всех новостях, о погибшей, сообщают уже часов восемь. Эта же новость, не о том, что женщина погибла, а именно о разрушении дома.
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