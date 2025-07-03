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Происшествия
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сегодня, 09:22
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Дом погибшей женщины частично разрушен
Губернатор опубликовал снимки из села Подгорное. Дом, в который ночью попали обломки БПЛА, частично разрушен.
«Сильно пострадал дом, где погибла женщина. В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль», — сообщил Артамонов.
По словам губернатора, никому из жителей домов по соседству с разрушенным переселение в пункты временного размещения не понадобилось.
«На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведём оценку ущерба. Всю необходимую помощь людям окажем», — добавил губернатор.
Также, по словам Игоря Артамонова, поступили сообщения о повреждениях имущества других жителей Липецкого округа. Губернатор поручил главе округа Давиду Тодуа собрать информацию о повреждениях, чтобы оперативно приступить к восстановлению.
«Сегодня проведём заседание оперативного штаба. Заслушаем доклады по Липецку и Ельцу. Обсудим необходимые меры по устранению последствий», — рассказал Артамонов.
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