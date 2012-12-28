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Происшествия
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сегодня, 15:56
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Полиция разбирается в конфликте 45-летнего мужчины с подростками в Тракторном
Четверо молодых людей бросали камни в окно, а потом один ударил кулаком в бровь вышедшему поговорить с хулиганами мужчине.
«В результате они начали его посылать матом, снимали происходящее на телефон, а один из подростков — парень высокого роста, он был в белых кроссовках, чёрных штанах и белой безрукавке, ударил кулаком мужу в бровь. Побои сняты, заявление в полицию написано. Если ваши дети чувствуют себя безнаказанными и думают, что имеют право так со взрослыми обращаться — значит, пусть несут ответственность по закону! Произошло это между ДК и аптеками», — написала жена побитого мужчины во «ВКонтакте».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 45-летний мужчина заявил в полицию о побоях и мелком хулиганстве.
«Отел полиции №6 проводит проверку. Устанавливают участников и обстоятельства конфликта. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу», — добавили в УМВД.
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