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сегодня, 15:56
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Полиция разбирается в конфликте 45-летнего мужчины с подростками в Тракторном

Четверо молодых людей бросали камни в окно, а потом один ударил кулаком в бровь вышедшему поговорить с хулиганами мужчине.

Поздно вечером 11 ноября в Тракторозаводском районе Липецка произошёл конфликт между мужчиной и подростками. Со слов жены пострадавшего, почти час — с 21:40 до 22:30 четверо подростков бросали камни в окно, и её муж вышел поговорить с хулиганами.

«В результате они начали его посылать матом, снимали происходящее на телефон, а один из подростков — парень высокого роста, он был в белых кроссовках, чёрных штанах и белой безрукавке, ударил кулаком мужу в бровь. Побои сняты, заявление в полицию написано. Если ваши дети чувствуют себя безнаказанными и думают, что имеют право так со взрослыми обращаться — значит, пусть несут ответственность по закону! Произошло это между ДК и аптеками», — написала жена побитого мужчины во «ВКонтакте».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 45-летний мужчина заявил в полицию о побоях и мелком хулиганстве.

«Отел полиции №6 проводит проверку. Устанавливают участников и обстоятельства конфликта. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу», — добавили в УМВД.
побои
хулиганство
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
&
11 минут назад
Там прям на площади это молодёж пьют спиртное в открытую.патомушто сейчас патрули как раньше не ходчят видать в полиции нехватка людей. Бомжи хоть прячут бутылки в сумки стесняются а эти в открытую не чего не боятся. Ине кто не дЕлает замечание из проходящих все боятся за сваю шкуру. Вот поэтому так всё и происходит.
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Просто
31 минуту назад
Ущерб на полляма мужику, по 200 тысяч на благо города с родителей и всё.
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Да
41 минуту назад
Ребята! Что выросло,то выросло. Все ещё впереди.
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Кинг Конг с Лтз 3 участок
47 минут назад
Это всё от безнаказанности , толпой герои а потом сопли на кулак наматывают прощения просят когда за оппу возьмут.
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Житель
сегодня, 16:23
А какие варианты были? Не полицию же вызывать. Только баллончик какой-нить нужно при себе иметь.
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липчанин
14 минут назад
Почему полицию не вызвать? Они за охрану правопорядка жалование получают,от скуки кошельки раззяв разыскивают. От вашего баллончика вдруг у ребенка раздражение пойдет,всякие деятели набегут. А это доставят аккуратно в отдел ,яжмать вызовут ,глядишь штраф выпишут, по инстанциям потаскают, разберутся,может хлопчикам пора в армию с таким боевым настроем. Тут может талант пропадает,а вы его баллончиком.
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Лучше
28 минут назад
Автомат все равно это уже не люди
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