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45 минут назад

Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве

Трое сообщников убедили липчанина заключить контракт и фиктивный брак. Выплату за контракт они присвоили, а потом попытались украсть и выплату за его гибель.

Полицейские УМВД России по Липецкой области расследовали многоэпизодное уголовное дело трёх жителей Липецка 40, 50 и 51 года о серии мошенничеств, покушении на мошенничество в особо крупном размере и легализации денежных средств. Дело направлено в суд.

По версии следствия, с сентября 2024 года по апрель 2025 года троица убедила 46-летнего мужчину заключить контракт для участия в СВО, после чего организовала его фиктивный брак с 49-летней женщиной. Войдя в доверие к обоим, аферисты оформили документы, которые дали им полный доступ к банковским счетам фиктивных супругов.

«Сначала они похитили со счёта гражданина два миллиона рублей, перечисленные за участие в СВО. На эти деньги сообщники купили квартиру и оформили её на одного из соучастников. После гибели мужчины мошенники решили присвоить положенные членам семьи посмертные выплаты в 14,5 миллиона рублей. Воспользовавшись тем, что фиктивная вдова вела асоциальный образ жизни, они убедили её оформить на одного из фигурантов нотариальную доверенность на управление финансами и имуществом. Воспользоваться деньгами аферисты не успели: их задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Липецку при силовой поддержке региональной Росгвардии», — сообщает областное управление МВД.

Во время следствия выяснилось, что сообщники причастны и к другим мошенничествам. Двое старших сообщников находили подставных лиц, от имени которых заключали социальные контракты на развитие бизнеса. Всего таким образом с 2023 по 2025 год они оформили 16 договоров и получили из бюджета субсидии на 5,6 миллиона рублей. Чтобы скрыть хищения, сообщники предоставляли в качестве отчётности поддельные чеки и фиктивные документы о предпринимательской деятельности.

«В ходе обысков по адресам проживания соучастников изъяты документы, расписки, запросы, банковские карты, сотовые телефоны и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователи приняли обеспечительные меры и наложили арест на квартиру, приобретённую на похищенные средства», — добавили в полиции.

Фиктивный брак погибшего контрактника признан судом недействительным, выплаты за него достанутся законным наследникам.
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