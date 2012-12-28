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сегодня, 11:22
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Построившая парк в «Европейском» компания возведет «Альпы» в Нижнем парке

Для оборудования детской площадки на месте кафе из морских контейнеров, у ООО «Регионстройхолдинг» есть всего два с половиной месяца.

Сегодня липецкая компания «Регионстройхолдинг» подпишет контракт с администрацией Липецка на строительство в Нижнем парке детской площадки на месте демонтированного кафе, собранного из морских контейнеров при прежнем мэре города Евгении Уваркиной.

Этот проект курирует лично глава города Роман Ченцов. Как только год назад он стал мэром, тут же заявил, что в Нижний нужно вернуть аттракционы, удаленные во время реконструкции парка. В итоге сейчас за границей парка, за «влеткой», липецкая компания «Спецмонтажпроект» возводит за 147 млн рублей первую очередь «Петропарка» с 11 аттракционами, а в самом Нижнем к 15 сентября должна появиться детская площадка. Ее-то и должно будет построить за 28 444 444 рублей 44 копейки (при начальной цене контракта в 28,6 миллиона) ООО «Регионстройхолдинг».

Объект объединит несколько игровых комплексов с горками и препятствиями, батуты, качели, музыкальную зону для экспериментов детей со звуками. Самыми дорогими в закупке стали «Альпы» — за этот игровой комплекс мэрия готова была отдать 5,6 млн рублей. В наборе для детской площадки — карусель «Комфорт», игровые комплексы «Пенёк», «Горный ручей», «Таежный шторм», качели «Кантри» и «Гнездо аиста», лабиринт, игровой модуль «Горный король». В музыкальной зоне будут тумбадорас — так называются высокие кубинские барабаны и глюкофон — еще один необычный ударный музыкальный инструмент. Подрядчику нужно настелить на площадках резиновое покрытие и озеленить территорию, а также установить семь скамеек, теневой навес, урны.

Этот подрядчик хорошо известен управлению строительства мэрии. Он регулярно побеждает в госзакупках на крупные проекты благоустройства в Липецке. Именно «Регионстройхолдинг» за 110 млн рублей построил первый в городе мини-парк внутри жилой застройки — в микрорайоне «Европейский» (у его жителей есть претензии к дорожкам из асфальта и тротуарной плитки, к засыпанной щепой детской площадке, к засохшим деревьям, о которых подрядчик должен был заботиться год с момента посадки). Эта же компания построила за 61,8 миллиона и другой мини-парк — на площади Клименкова на Тракторном между церковью и Городским Домом культуры (и к состоянию этого объекта были претензии и от горожан, и от депутата по этого района в областном Совете, и у мэрии). В активе подрядчика — реконструкция бывшего кинотеатра «Маяк» в том же Тракторном, центрального и Новолипецкого пляжей.
Нижний парк
аттракционы
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Сселки
4 минуты назад
А в Сселках когда сделают большую, современную и красивую детскую площадку?
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Министр аттракционов
10 минут назад
хорошая новость !
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Министр энергоресурсов
1 минуту назад
Замечательно коллега!
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Лип
12 минут назад
Строят тяп ляп, из досок и опилок
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Тыква
31 минуту назад
28 лимона 444444 рубля и 44 копейки... Почему не 44?
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32 минуты назад
Строительство и благоустройство ведётся под снос!
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Ева
сегодня, 11:28
Час от часу не легче
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