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Общество
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сегодня, 11:22
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Построившая парк в «Европейском» компания возведет «Альпы» в Нижнем парке
Для оборудования детской площадки на месте кафе из морских контейнеров, у ООО «Регионстройхолдинг» есть всего два с половиной месяца.
Этот проект курирует лично глава города Роман Ченцов. Как только год назад он стал мэром, тут же заявил, что в Нижний нужно вернуть аттракционы, удаленные во время реконструкции парка. В итоге сейчас за границей парка, за «влеткой», липецкая компания «Спецмонтажпроект» возводит за 147 млн рублей первую очередь «Петропарка» с 11 аттракционами, а в самом Нижнем к 15 сентября должна появиться детская площадка. Ее-то и должно будет построить за 28 444 444 рублей 44 копейки (при начальной цене контракта в 28,6 миллиона) ООО «Регионстройхолдинг».
Объект объединит несколько игровых комплексов с горками и препятствиями, батуты, качели, музыкальную зону для экспериментов детей со звуками. Самыми дорогими в закупке стали «Альпы» — за этот игровой комплекс мэрия готова была отдать 5,6 млн рублей. В наборе для детской площадки — карусель «Комфорт», игровые комплексы «Пенёк», «Горный ручей», «Таежный шторм», качели «Кантри» и «Гнездо аиста», лабиринт, игровой модуль «Горный король». В музыкальной зоне будут тумбадорас — так называются высокие кубинские барабаны и глюкофон — еще один необычный ударный музыкальный инструмент. Подрядчику нужно настелить на площадках резиновое покрытие и озеленить территорию, а также установить семь скамеек, теневой навес, урны.
Этот подрядчик хорошо известен управлению строительства мэрии. Он регулярно побеждает в госзакупках на крупные проекты благоустройства в Липецке. Именно «Регионстройхолдинг» за 110 млн рублей построил первый в городе мини-парк внутри жилой застройки — в микрорайоне «Европейский» (у его жителей есть претензии к дорожкам из асфальта и тротуарной плитки, к засыпанной щепой детской площадке, к засохшим деревьям, о которых подрядчик должен был заботиться год с момента посадки). Эта же компания построила за 61,8 миллиона и другой мини-парк — на площади Клименкова на Тракторном между церковью и Городским Домом культуры (и к состоянию этого объекта были претензии и от горожан, и от депутата по этого района в областном Совете, и у мэрии). В активе подрядчика — реконструкция бывшего кинотеатра «Маяк» в том же Тракторном, центрального и Новолипецкого пляжей.
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