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По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
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сегодня, 11:18
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По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения.

В Ельце возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по факту ДТП, в котором сильно пострадал трёхмесячный ребёнок. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, 29 июня в елецком микрорайоне «Александровский» столкнулись «Шкода Октавиа» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины.  В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев. Последнему потребовалась серьёзная операция: в течение пяти часов бригада нейрохирургов областной детской больницы удаляла гематомы и буквально собирала заново косточки черепатрехмесячного мальчика.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения.
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Комментарии (1)

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Антон
сегодня, 11:29
а все дети были в детских автомобильных креслах?
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