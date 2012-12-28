В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
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По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 11:18
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По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения.
Напомним, 29 июня в елецком микрорайоне «Александровский» столкнулись «Шкода Октавиа» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины. В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев. Последнему потребовалась серьёзная операция: в течение пяти часов бригада нейрохирургов областной детской больницы удаляла гематомы и буквально собирала заново косточки черепатрехмесячного мальчика.
По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения.
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