В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
Происшествия
300
36 минут назад
1
Из-за сильного ветра в Липецке упали 13 деревьев
Сегодня тоже прогнозируют ветер до 17 м/с.
Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, деревья упали по улицам Интернациональной, Военный городок, Коммунальной, Липовской, Толстого, Водопьянова, Вавилова, Московской, Ангарской, Горького и на площадях Константиновой и Мира. Никто не пострадал.
Сегодня опять ожидается усиление ветра до 17 м/с.
Липчанам напоминают: ставить машину вблизи больших деревьев и линий электропередач — опасно! Это увеличивает вероятность повреждения авто и возникновения аварийных ситуаций.
0
2
0
0
2
Комментарии (1)