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341
40 минут назад
5

Красное или белое? В 20-м микрорайоне ищут замену кирпичной Крепости

Департамент градостроительства и архитектуры липецкой мэрии предложил две альтернативы уникальному 50-летнему детскому игровому комплексу.

Как уже сообщал GOROD48, отдельным энтузиастам, общественникам и даже некоторым депутатам горсовета не удалось отстоять детский кирпичный городок «Крепость» в 20-м микрорайоне, которой в этом году исполнится 49 лет. Ее участь предрешена. «Крепость» снесут, несмотря на то, что в прошлом году она стала одним из победителей онлайн-голосования программы «Формирование комфортной городской среды». Но разработанный департаментом градостроительства и архитектуры проект благоустройства зоны отдыха «Крепость», как оказалось, не учел сохранения ее ядра по двум причинам. Последняя экспертиза (к которой были претензии председателя Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрия Журавлева) сочла строение аварийным, а большинство жителей расположенных рядом с сооружением домов отказались взять городок на свой баланс.

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Еще в марте управление строительства мэрии нашло подрядчика на благоустройство «Зоны отдыха «Крепость». При начальной цене контракта в 6 883 214 рублей подряд достался ООО «Новостройка», предложившей выполнить работы, предполагающие в том числе снос кирпичного городка, за 6 401 389 рублей. Но все пока закончилось тем, что подрядчик привез к «Крепости» строительную времянку и несколько куч песка. Почему?

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Потому, что департамент градостроительства и архитектуры поставил проект на паузу. До выяснения мнений жителей тех же домов, которые ранее большинством проголосовали за снос «Крепости», о том, что ее заменить. И первые такие встречи уже состоялись. Сотрудники департамента предъявили жителям два варианта нового детского городка. Один — в красном цвете, несколько напоминающем какую-то крепость, второй — в белом цвете, одноэтажный, с необычными игровыми элементами. Жителям и детям больше понравился красный вариант — с башнями, горками, лазалками. Как только эти варианты обсудят на встречах с жильцами всех окрестных домов, будет определен победитель.

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Но новый детский городок появится только в 2026 году. «Новостройке» же к 1 сентября этого года нужно сделать на месте «Крепости» две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, лавочки и урны, установить 10 уличных светильников-торшеров, посеять 214 кв.м газона.
Крепость
благоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ттт
5 минут назад
на красном варианте - сколько детей убьется на этих лестницах зимой?
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Олег
15 минут назад
Как надоело вранье где и кто голосовал
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3 минуты назад
Голосование было тайным. :)
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Красное белое
29 минут назад
А почему мнение жителей не учитывают? Надоели эти вечно орущие дети. Отдайте этот участок под магазин "Красное белое" жители Вам спасибо скажут.
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31 минуту назад
Оставьте "Крепость" в покое! Просто проведите обычные реставрационные работы и она ещё не одно поколение переживёт.
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