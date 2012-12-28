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Общество
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40 минут назад
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Красное или белое? В 20-м микрорайоне ищут замену кирпичной Крепости
Департамент градостроительства и архитектуры липецкой мэрии предложил две альтернативы уникальному 50-летнему детскому игровому комплексу.
Еще в марте управление строительства мэрии нашло подрядчика на благоустройство «Зоны отдыха «Крепость». При начальной цене контракта в 6 883 214 рублей подряд достался ООО «Новостройка», предложившей выполнить работы, предполагающие в том числе снос кирпичного городка, за 6 401 389 рублей. Но все пока закончилось тем, что подрядчик привез к «Крепости» строительную времянку и несколько куч песка. Почему?
Потому, что департамент градостроительства и архитектуры поставил проект на паузу. До выяснения мнений жителей тех же домов, которые ранее большинством проголосовали за снос «Крепости», о том, что ее заменить. И первые такие встречи уже состоялись. Сотрудники департамента предъявили жителям два варианта нового детского городка. Один — в красном цвете, несколько напоминающем какую-то крепость, второй — в белом цвете, одноэтажный, с необычными игровыми элементами. Жителям и детям больше понравился красный вариант — с башнями, горками, лазалками. Как только эти варианты обсудят на встречах с жильцами всех окрестных домов, будет определен победитель.
Но новый детский городок появится только в 2026 году. «Новостройке» же к 1 сентября этого года нужно сделать на месте «Крепости» две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, лавочки и урны, установить 10 уличных светильников-торшеров, посеять 214 кв.м газона.
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