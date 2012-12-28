Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Михаил Щербаков: «Я не могу поднять зарплату тем, кто делает вид, что работает»
Общество
В Липецке сгорели четыре автомобиля
Происшествия
«Совсем ошалел»: «Гранта» ездила по встречке на улице Вермишева
Происшествия
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Происшествия
Полиция разбирается в конфликте 45-летнего мужчины с подростками в Тракторном
Происшествия
Почему молодые не спешат с детьми даже при поддержке государства
Общество
В Липецке успешно реабилитировали тройню
Здоровье
На площади Плеханова потёк подземный переход
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшая в ДТП, сокращение чиновников и почему молодые не рожают детей
Общество
«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Общество
Читать все
На площади Плеханова потёк подземный переход
Общество
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшая в ДТП, сокращение чиновников и почему молодые не рожают детей
Общество
11 часов продолжалась в Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Липчанина попросили повторно расплатиться в баре — его деньги украли
Происшествия
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, кто лучше годится в начальники – мужчины или женщины?
Общество
Рукописи не горят, но книги тонут: книжный магазин требует с муниципального учреждения 1,4 миллиона рублей
Общество
Липчанка взяла «бронзу» чемпионата мира по стрельбе и выиграла квоту на участие в Олимпиаде
Спорт
Массовая атака БПЛА: часть перехвачена над Липецкой областью
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1669
сегодня, 09:09

Массовая атака БПЛА: часть перехвачена над Липецкой областью

1198 беспилотников самолетного типа сбито ночью 13 ноября над 18 регионами России и Черным морем. Часть из этих БПЛА перехвачена над Липецкой областью, говорится в сводке Минобороны РФ.

В Липецкой области, напомним, режим красного уровня воздушной опасности продолжался 11 часов.

воздушная тревога
БПЛА
0
1
7
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить