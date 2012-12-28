Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Рукописи не горят, но книги тонут: книжный магазин требует с муниципального учреждения 1,4 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 09:09
Массовая атака БПЛА: часть перехвачена над Липецкой областью
В Липецкой области, напомним, режим красного уровня воздушной опасности продолжался 11 часов.
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