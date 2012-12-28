Липецкая вечЁрка: сгоревшая крыша, когда закончатся ремонты трех школ, и публичное обсуждение бюджета
Происшествия
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18 минут назад
Женщину сбил насмерть водитель «ВАЗа» в Ельце
Три человека попали под автомобили за минувшие сутки.
Такая же авария произошла в Ельце ночью: 19-летний водитель автомобиля «Богдан» сбил 36-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.
В Липецке вчера вечером на улице Катукова 47-летняя женщина за рулём «Хонды» совершила наезд на 12-летнюю девочку. Ребёнку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
11 ноября автоинспекторы зарегистрировали ещё 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
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