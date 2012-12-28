Женщину сбил насмерть водитель «ВАЗа» в Ельце

Три человека попали под автомобили за минувшие сутки.



Вечером 11 ноября в Ельце на улице Задонской 65-летний водитель «ВАЗ-2105» сбил 67-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.Такая же авария произошла в Ельце ночью: 19-летний водитель автомобиля «Богдан» сбил 36-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.В Липецке вчера вечером на улице Катукова 47-летняя женщина за рулём «Хонды» совершила наезд на 12-летнюю девочку. Ребёнку оказали медицинскую помощь и отправили домой.11 ноября автоинспекторы зарегистрировали ещё 20 аварий, они обошлись без пострадавших.