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Происшествия
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сегодня, 15:02
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На трассе «Дон» смертельное ДТП
В столкновении двух автомобилей один человек погиб, и двое — пострадали.
«Водитель «Шкоды» умер от полученных травм, в больницу доставлен его пассажир. 44-летнему водителю «Исузу» оказали помощь на месте аварии», — сообщает управление Госавтоинспекции по Липецкой области.
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