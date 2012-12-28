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сегодня, 15:02
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На трассе «Дон» смертельное ДТП

В столкновении двух автомобилей один человек погиб, и двое  — пострадали.

Днем 2 июня на 415-м километре трассы «Дон» в Задонском районе столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и грузовик «Исузу». 

«Водитель «Шкоды» умер от полученных травм, в больницу доставлен его пассажир. 44-летнему водителю «Исузу» оказали помощь на месте аварии», — сообщает управление Госавтоинспекции по Липецкой области.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Зато
7 минут назад
Все везде успели...
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2 июля
21 минуту назад
если что.
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Город48
15 минут назад
нам виднее.
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