Почему молодые не спешат с детьми даже при поддержке государства

Липецк ещё в 2021 году потерял статус полумиллионника, и с каждым годом горожан становится всё меньше. Мы поговорили с молодыми парами, чтобы выяснить, почему даже с господдержкой они не спешат в ЗАГС и роддом.

