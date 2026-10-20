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сегодня, 12:43
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Почему молодые не спешат с детьми даже при поддержке государства

Липецк ещё в 2021 году потерял статус полумиллионника, и с каждым годом горожан становится всё меньше. Мы поговорили с молодыми парами, чтобы выяснить, почему даже с господдержкой они не спешат в ЗАГС и роддом.

Умирают чаще, чем рожают

По данным мэрии, в 2024 году в городе родились 3 720 человек, а умерли 6 490. Прогнозы тоже неутешительные: к концу 2027 года население Липецка  может сократиться до 472 тысяч человек. К 2030 году в школах города будет учиться на 15% детей меньше, чем сейчас.

Государство пытается выровнять демографию финансовыми мерами, но пока это выглядит спорно. С 1 октября изменились условия семейной ипотеки, теперь она стала «математической»: чем больше детей, тем ниже ставка. Для семей с одним ребёнком до семи лет она выросла до 10%, с двумя — до 8%. Низкие ставки от 2% до 4% предлагают только тем, у кого трое и больше детей. Для обычной молодой семьи, которая только задумывается о первом ребёнке, ипотека почти неподъёмна. Однако деньги в этой истории играют далеко не первую скрипку.

Страх: «Мужчины и женщины ненавидят друг друга»

21-летняя Дарья работает администратором и получает заочное образование. Она не против стать мамой в ближайшие пять лет, но сомневается, что к этому готова. Главная причина не в отсутствии денег:

«Я считаю, что основная проблема низкой рождаемости в том, что мужчины и женщины ненавидят друг друга и разжигают этот конфликт в интернете. Мы невольно становимся обладателями мнения «мужик обязан», а мужчины думают «баба должна». Люди перестали друг друга понимать, любить».

По её словам, познакомиться сейчас очень тяжело, потому что с первых слов возникают разногласия. Девушка признаётся, что ей нужен мужчина, рядом с которым она будет чувствовать себя в безопасности, а не играть в непонятные игры. Сказывается и общий фон: «Страшно заводить детей в такое время. Каждую ночь сирены, я представляю, как тяжело родителям, чьи дети постоянно просыпаются. И это только верх айсберга».

Жизнь для себя: «Ребёнок — это завязаться на 18 лет минимум»

Другая Дарья, 24-летняя репетитор по английскому, замужем за Денисом. Ему 32 года, он работает пресейлом. Вместе они уже почти четыре года, а женаты — полгода. Живут в своей квартире, занимаются музыкой и откладывают деньги на путешествия. Детей они обсуждали и пришли к выводу, что пока к ним не готовы.

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«Я работаю с детьми каждый день, пока что этого мне хватает за глаза. Мы только поженились, хочется пожить для себя. Ребёнок — это взять и завязаться на 18 лет минимум. Когда тебе 30 лет, ты только начинаешь вставать на ноги, и что ты можешь дать ребёнку, когда ты сам ещё ребёнок?» — рассуждает Дарья.

Пара считает, что поколение зумеров правильно делает, что не спешит. И государственные выплаты тут не помогут:

«Сейчас тоже есть выплаты, только этих денег всё равно не видишь. В те моменты, когда они реально нужны (подгузники, коляски, кроватки), ты не можешь на них ничего купить. Выплата идёт только на образование или улучшение жилищных условий. Но какие жилищные условия с учётом первого взноса по ипотеке? Это дурдом».

Ценности: «Культ успешного успеха»

31-летний Александр в материальном плане чувствует себя уверенно. Он не против семьи и детей, причём готов к ним хоть сразу, как только найдёт «подходящего человека со схожим мировоззрением»:

«Пока найти не удалось, но я и не ставлю конкретной цели, намеренно не ищу. У меня нет планки «вот когда буду зарабатывать определённую сумму, тогда и будем заводить ребёнка».

На вопрос, почему молодые не спешат с детьми, Александр отвечает: «Потому что сейчас другие ценности. Пропагандируют успешный успех. Раньше интернета не было, и ценности были другими. Я считаю, что семья будет поинтереснее, чем работа в офисе. «Карьера» — это громко сказано».

На вопрос, принял бы он участие в специальных мероприятиях для знакомств, если бы такие были, Александр ответил: «Если бы была возможность познакомиться с целью серьёзных отношений, а не как на некоторых сайтах знакомств, я бы попробовал».

Ответственность: «Дети — это не только про финансовый расчёт»

Есть и те, кто уже стал родителями. 26-летняя Дарья и её 27-летний муж Фёдор женаты четыре года, два года назад у них родилась дочь. Живут в своей квартире, но помощи от бабушек и дедушек нет, они далеко. Поэтому пока справляются сами, а в будущем задумываются о няне.

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«Жизнь переворачивается с ног на голову. Но эти изменения только позитивные. Ты становишься осознаннее, система ценностей меняется в лучшую сторону. Я очень рада, что мы решились на этот шаг», — говорит Дарья.

Второго ребёнка пара планирует, но не в ближайшее время. Молодые родители признаются, что экономическая ситуация и рост цен на это решение не влияют, хотя тревожные мысли на фоне СВО всё же присутствуют. Главную мысль Дарья сформулировала так:

«Быть готовой к ребёнку — это не про зарплату за сто тысяч или подаренную квартиру. Это понять, что ты уже немного реализовалась, что первый ребёнок подрос, а ты сменила обстановку декрета на работу и уже соскучилась по тем эмоциям».

На вопрос, решились бы они на второго ребёнка быстрее, если бы государство давало больше поддержки, Дарья и Фёдор ответили:

«Это никак бы не отразилось на нашем решении, потому что мы исходим не из финансовых возможностей и не из того, как нас поддерживает государство. Если бы социальная поддержка была больше, было бы намного легче, но кардинальным образом на наши решения это не повлияло бы. Мы не хотим, чтобы при появлении второго ребёнка первый был обделён нашей любовью и временем».

На вопрос, что бы Дарья сказала тем, кто считает, что нужно рожать больше, она ответила жёстко:

«Если бы мне сказали: «Даша, рожай больше», я бы ответила: «Разберёмся сами». История семьи, история женщины и мужчины, их отношение к детям — это сугубо их история и их решение. Насильственно заставлять людей рожать нельзя, это совершенно неправильно. Нужно создавать условия, которые будут подушкой безопасности, тёплым одеялом, которое тебя укроет в холодную погоду. То есть создавать благоприятную обстановку для того, чтобы семья решалась на детей».

Мнение эксперта

По словам кандидата социологических наук, доцента Липецкого филиала Финансового университета Тимофея Башлыкова, решать демографическую проблему одними деньгами невозможно. Нужен комплекс мер: финансовых, инфраструктурных и социальных.

«Программа материнского капитала серьёзно повлияла на уровень рождаемости в 2008–2014 годах, однако сейчас сложная геополитическая ситуация наложила свой отпечаток», — считает социолог.

Что касается «войны полов» и негативных стереотипов в интернете, Тимофей Башлыков привёл данные исследований: на самом деле для российской молодёжи брак и семья остаются фундаментальными ценностями. Просто создание семьи откладывается на более поздний возраст. Согласно опросу 2024 года, лишь 3,8% молодых людей предпочитают свободные отношения. Почти половина респондентов планируют иметь двоих детей, а каждый пятый — одного.

«Материальная поддержка важна, но не менее важны ценности внутри семьи. Если вступающие в брак не понимают, что он создаётся для эмоциональной близости и воспитания детей, это уже никакими деньгами не исправить, — подчёркивает Башлыков. — По данным исследований, ведущими мотивами для вступления в брак студенты называют эмоционально-психологическую поддержку (67,6%), а главными ценностями в семье — любовь к супругу (91,3%) и защиту от стрессов (85,4%)».

В целом эксперт резюмирует, что у российской молодёжи сейчас очень позитивный взгляд на семейно-брачные отношения.

Дарья Ледуховская
демография
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Это просто
8 минут назад
думающие люди не хотят разводить нищету что бы сердце не обливалось кровью видя что ни чего не купишь цены космические на все тут с беспределом ЖКХ вообщем правильно и делают родить потом в дет дом да отдать
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Липчанка.
16 минут назад
Когда мы рожали государство ни чего не платило.До 1,5 лет очень мало.А потом 50 руб.И ничего вырастили.
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многодетные семьи
23 минуты назад
выгодно содержать в селе/деревнях, но оттуда вся молодежь съехала в города работать менеджерами
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Одон
24 минуты назад
Сегодня поддержка а завтра Нету поддержки
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Гена
25 минут назад
Зашел в банк узнать про ипотеку ,44 %плюс страховка и выходит все под 50% ,а когда узнали что я молодой учитель с зарплатой в мрот ,просто от смеха слезы потекли.
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Дед
29 минут назад
А вы попробуйте сейчас получите какое нибудь пособие или помощь от государства с нынешними правилами,это невозможно,проверено много раз и это правда.
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Тут
35 минут назад
Нужно немедленно вводить налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Другого выхода просто нет. А то народ вообще оборзел, живëт в своë удовольствие одним днëм, совершенно не думая о будущем своей страны.
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липчанка1
29 минут назад
нет будущего
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Липчанка
48 минут назад
"Утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья." Все просто нет денег — нет стульев.
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Антуан
59 минут назад
Государство выплатило мат капитал за ипотеку за второго! Чем государство стимулирует 3го? Ответ- почти ни чем
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липчанин
сегодня, 13:25
прямо таки капитальный капитал в размере одной зп депутатика. Деньги это конечно не главное,при зп 60тр накормим детей любовью ,оденем заботой
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