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сегодня, 15:58
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Мэрия с третьей попытки нашла желающего строить пешеходную переправу на Соколе

Как обычно, не обошлось без но: при ширине насыпи у основания в 28 метров проектировщики предусмотрели трехметровую водопропускную трубу!

Управление главного смотрителя только с третьего раза смогло найти подрядчика на возведение пешеходной насыпи вместо аварийного моста на Соколе. Торги с начальной ценой контракта в 9 млн рублей выиграло ООО «Газтехсеть», которому всего полгода с момента регистрации.

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Сегодня на аварийном мосту 1949 года постройки, соединяющего улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол, собрались представитель ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» Александр Бондарев, главный смотритель Липецка Виталий Лесных, начальник МБУ «Липецкгорсвет» Кирилл Симаков и депутат горсовета Станислав Каменецкий.

Тут же выяснилось, что компания «ЛипецкНИЦстройпроект» накосячила с документацией: при ширине насыпи у основания в 28 метров проектировщики предусмотрели водопропускную трубу, в 10 раз короче необходимой! Впрочем, это дело поправимо. Вопрос в другом: успеет ли основной подрядчик, «Газтехсеть», к 30 сентября сдать объект заказчику, если до этого он не выполнял таких работ?

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Два представителя компании заверили депутата и главного смотрителя, что справятся со взятыми обязательствами. Они рассказали, что собираются первым делом отсыпать из шлака съезд в лог для строительной техники: самосвалов и катка. По этой временной дороге сюда будут привозить поочередно щебень, песок особой фракции и супесь. Каждый слой трапециевидной насыпи укатают катками. Как только ее уровень поднимется до высоты склонов лога, разделяющей многоэтажный Сокол со всей его социальной инфраструктурой от Коллективки с частной застройкой, поверху насыпи накатают асфальтированную дорожку длиной в 75 и шириной в 2,25 метра. По ее краям установят перила из композитных материалов и пять фонарей уличного освещения.

За этим рассказом внимательно следили местные жительницы. Самая бойкая из них, Светлана Гулидова с улицы Репина, сказала, что новый безопасный мост ждет уже много лет.

— Я помню времена, когда по нашему железному мостику легко проезжал «Запорожец». Потом на подходах к нему с каждой стороны поставили по металлическом столбику, чтобы машины перестали ездить по мосту. Но они не мешают, к сожалению, мотоциклистам. Не мешают им и бетонные блоки, которые уложили по обеим сторонам два года назад, когда мост признали аварийным…

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На этих словах на мост выехали на грохочущих мотоциклах два подростка! Нисколько не тушуясь, они провели своих коней в поводу мимо взрослых людей, сели на них еще на мосту и завели двигатели.

Оказалось, что новая дорожка не будет рассчитана на движение мотоциклов, она только для пешеходов и велосипедистов.


По муниципальному контракту, «Газтехсеть» должна управиться с работами к 30 сентября. Депутат попросил подрядчика максимально ускориться, чтобы как можно скорее безопасной переправой смогли пользоваться жители Сокола и Коллективки, дети и школьники.

А как быть со старым аварийным мостом? Он пока будет стоять на месте. Демонтировать его сразу же после окончания обустройства насыпи невозможно, поскольку по нему проходят газовая труба, водопровод, кабели интернет-провайдеров. Как только сетевые компании вынесут за пределы железного, уже кособокого моста, свои коммуникации, его снесут.

Кстати, ниже по логу Сокол и Коллективку соединяет еще один металлический мостик, ведущий на улицу Вторую Карла Либкнехта. Он гораздо ниже своего товарища и короче. И до сих пор не находится на балансе муниципалитета. Поэтому в мэрии не знают, каково его техническое состояние. Возможно, он тоже аварийный. Но планов на его ремонт у городской администрации пока нет.

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мост
ремонт
Сокол
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Ответ
20 минут назад
НА видео видишь весёлую даму в горошек , человек с активной позицией !
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насыпь
20 минут назад
и будет болото
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33 минуты назад
Мостостроителей в Липецке нет. Остались одни землекопы.
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Русский
42 минуты назад
Ну никак не пойму - при коммунистах сказали построить - построили. Без торгов и тендеров. Стоит до сих пор.
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Так это
30 минут назад
При "кровавом советском режиме" было. А сейчас демократия.
Ответить
Интересно
47 минут назад
А где все люди с "активной гражданской позицией"?
Ответить
Саша - Аппаратчик
сегодня, 16:28
У у, сделай дешевле. Нет проблем.
Ответить
ттт
сегодня, 16:27
а эту насыпь первым же сильным дождем не размоет? вангую - мост порезать на металл получится, насыпь - в процессе на середине деньги кончатся.
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Головой думать надо
сегодня, 16:18
Зачем выбрасывать 9 миллионов на ветер?! Это место можно и вплавь преодолевать
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смотритель зоопарка
сегодня, 16:16
у Каменецкого тачка классная, на зарплату интересно купил?
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Гость
сегодня, 16:28
Не завидуй
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Интересно
сегодня, 16:13
Что за дама на видео в черном платье так весело общалась с Лесных ?
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