Мэрия с третьей попытки нашла желающего строить пешеходную переправу на Соколе

Как обычно, не обошлось без но: при ширине насыпи у основания в 28 метров проектировщики предусмотрели трехметровую водопропускную трубу!

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Управление главного смотрителя только с третьего раза смогло найти подрядчика на возведение пешеходной насыпи вместо аварийного моста на Соколе. Торги с начальной ценой контракта в 9 млн рублей выиграло ООО «Газтехсеть», которому всего полгода с момента регистрации.Сегодня на аварийном мосту 1949 года постройки, соединяющего улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол, собрались представитель ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» Александр Бондарев, главный смотритель Липецка Виталий Лесных, начальник МБУ «Липецкгорсвет» Кирилл Симаков и депутат горсовета Станислав Каменецкий.Тут же выяснилось, что компания «ЛипецкНИЦстройпроект» накосячила с документацией: при ширине насыпи у основания в 28 метров проектировщики предусмотрели водопропускную трубу, в 10 раз короче необходимой! Впрочем, это дело поправимо. Вопрос в другом: успеет ли основной подрядчик, «Газтехсеть», к 30 сентября сдать объект заказчику, если до этого он не выполнял таких работ?Два представителя компании заверили депутата и главного смотрителя, что справятся со взятыми обязательствами. Они рассказали, что собираются первым делом отсыпать из шлака съезд в лог для строительной техники: самосвалов и катка. По этой временной дороге сюда будут привозить поочередно щебень, песок особой фракции и супесь. Каждый слой трапециевидной насыпи укатают катками. Как только ее уровень поднимется до высоты склонов лога, разделяющей многоэтажный Сокол со всей его социальной инфраструктурой от Коллективки с частной застройкой, поверху насыпи накатают асфальтированную дорожку длиной в 75 и шириной в 2,25 метра. По ее краям установят перила из композитных материалов и пять фонарей уличного освещения.За этим рассказом внимательно следили местные жительницы. Самая бойкая из них, Светлана Гулидова с улицы Репина, сказала, что новый безопасный мост ждет уже много лет.— Я помню времена, когда по нашему железному мостику легко проезжал «Запорожец». Потом на подходах к нему с каждой стороны поставили по металлическом столбику, чтобы машины перестали ездить по мосту. Но они не мешают, к сожалению, мотоциклистам. Не мешают им и бетонные блоки, которые уложили по обеим сторонам два года назад, когда мост признали аварийным…На этих словах на мост выехали на грохочущих мотоциклах два подростка! Нисколько не тушуясь, они провели своих коней в поводу мимо взрослых людей, сели на них еще на мосту и завели двигатели.Оказалось, что новая дорожка не будет рассчитана на движение мотоциклов, она только для пешеходов и велосипедистов.По муниципальному контракту, «Газтехсеть» должна управиться с работами к 30 сентября. Депутат попросил подрядчика максимально ускориться, чтобы как можно скорее безопасной переправой смогли пользоваться жители Сокола и Коллективки, дети и школьники.А как быть со старым аварийным мостом? Он пока будет стоять на месте. Демонтировать его сразу же после окончания обустройства насыпи невозможно, поскольку по нему проходят газовая труба, водопровод, кабели интернет-провайдеров. Как только сетевые компании вынесут за пределы железного, уже кособокого моста, свои коммуникации, его снесут.Кстати, ниже по логу Сокол и Коллективку соединяет еще один металлический мостик, ведущий на улицу Вторую Карла Либкнехта. Он гораздо ниже своего товарища и короче. И до сих пор не находится на балансе муниципалитета. Поэтому в мэрии не знают, каково его техническое состояние. Возможно, он тоже аварийный. Но планов на его ремонт у городской администрации пока нет.